Betegségéről vallott őszinte részletességgel Reviczky Gábor: Ezt el szokták titkolni
Betegségéről vallott őszinte részletességgel Reviczky Gábor: Ezt el szokták titkolni

Pénzcentrum
2025. szeptember 29. 17:32

Jól érzi magát Reviczky Gábor, a szívműtétje után szédul, de ez nem akadályozza az autóvezetésben sem. A színész kifejtette: nem törődik a betegségeivel, ez a fajta pozitív hozzáállás az orvosok szerint is sokat segít.

Jól érzem magam, a szívműtétem következménye, hogy szédülök; autóvezetés közben szerencsére nem - mondta a Hot magazinn Raviczky Gábor, aki a Halhatatlanok társulatának örökös tagja lett idén.

Nem törődöm a betegségeimmel, ez a fajta pozitív hozzáállás az orvosok szerint is sokat segít. Aki megadja magát, úgy áll hozzá, az sokkal többet szenved. Nekem négyfajta rákom volt. Ezt a betegséget el szokták titkolni. Én sem akartam beszélni róla, csak rákérdeztek, miért vagyok most kevesebbet A mi kis falunkban, kénytelen voltam válaszolni

- fogalmazott. Elárulta, hogy rendszeres kontrollra jár, orvosi papírjai már vastagabb kötetet adnak ki, mint a Biblia.

