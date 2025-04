Mire készül megint a WHO? Újabb megállapodást írnak, lehet, hogy új világjárvány jön?

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tagországai megállapodtak egy járványügyi egyezmény tervezetéről, amely irányelveket határoz meg a jövőbeli globális egészségügyi válságok kezelésére - számolt be a CNN.

Öt évvel a COVID-19 járvány kitörése után, amely nemzeti lezárásokat, gazdasági bizonytalanságot okozott és milliók halálát eredményezte, a WHO tagországai megegyeztek egy járványügyi egyezmény tervezetében. A megállapodást várhatóan jövő hónapban fogadják el a szervezet genfi éves közgyűlésén.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója történelmi pillanatnak nevezte az eseményt, hangsúlyozva, hogy a megosztott világunkban a nemzetek még mindig képesek együttműködni és közös megoldásokat találni.

Az Egyesült Államok nem vesz részt a megállapodásban, miután Donald Trump elnök januárban kivonta az országot a WHO-ból. Hasonlóan, Javier Milei argentin elnök is kilépett a szervezetből, "mély nézeteltérésekre" hivatkozva. Rachael Crockett, a Drugs for Neglected Diseases Initiative képviselője szerint a tervezet "kompromisszum eredménye", amely erős rendelkezéseket tartalmaz, de csak akkor, ha az országok hajlandóak azokat végrehajtani.

A tervezet egyik fontos eleme, hogy garantálja: azok az országok, amelyek kritikus vírusmintákat osztanak meg, hozzáférést kapnak az ebből származó tesztekhez, gyógyszerekhez és vakcinákhoz. A WHO a termékek akár 20%-át is visszatarthatja, hogy a szegényebb országok is hozzájussanak az ellátáshoz.

Szakértők szerint azonban, mint a legtöbb nemzetközi jogi egyezmény esetében, kevés következménnyel jár, ha egy ország nem tartja be a megállapodást. A szerződés vitarendezési mechanizmust tartalmaz, amely diplomáciai csatornákat, majd választottbíráskodást irányoz elő.