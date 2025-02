Norovírus: a hasmenéssel járó betegség tünetei, kezelése és terjedése Magyarországon

Az idei télen ismét terjed a norovírus, amely kellemetlen gyomor-bélrendszeri tüneteket okoz. A vírus könnyen terjed embercsoportok között, különösen iskolákban, irodaházakban és sűrűn lakott városokban. Dr. Eric Sachinwalla infektológus szakorvos válaszolt a legfontosabb kérdésekre a betegséggel kapcsolatban a Jefferson Health-nek. és a BBC.

Bár a norovírus okozhat ételmérgezéshez hasonló tüneteket, a két fogalom nem azonos. Dr. Sachinwalla elmagyarázta: "A norovírus okozhat ételmérgezést, de ez nem egy és ugyanaz. Ételmérgezést okozhatnak paraziták vagy baktériumok is, mint például a szalmonella és az E. coli."

A norovírus tünetei és azonosítása

A norovírus tünetei hasonlóak lehetnek más gyomor-bélrendszeri betegségekéhez. Dr. Sachinwalla szerint: "Ha a tünetek gyorsan jelentkeznek, két-három napig tartanak, és maguktól javulnak, akkor norovírusról lehet szó." A szakember hozzátette, hogy a fiatalabb gyermekeknél és az immunhiányos embereknél súlyosabbak lehetnek a tünetek.

A norovírus-fertőzés kezelése

Mivel a betegség általában magától elmúlik, nincs specifikus vírusellenes terápia ellene. Dr. Sachinwalla azt javasolja, hogy a betegek kezeljék a tüneteiket: használjanak paracetamolt a láz és a tesztfájdalom ellen, igyanak sok vizet és elektrolitot a hidratáció támogatására, és szedjenek hányinger elleni gyógyszereket. "Ha a folyadékpótlásról van szó, kerüljük a magas cukortartalmú italokat, például a gyümölcsleveket vagy az üdítőket, mivel ezek súlyosbíthatják a kiszáradást" - figyelmeztet a szakember.

A norovírus-fertőzés megelőzése

A norovírus megelőzésének legfontosabb lépése a szappanos és vizes kézmosás. Dr. Sachinwalla hangsúlyozza: "Az alkoholos kézfertőtlenítő nem pusztítja el a vírust, ezért a szappanos és vizes kézmosás a mosdó használata után, étkezés előtt, a közös felületek érintése után és az arc érintése előtt kulcsfontosságú." A szakember azt is javasolja, hogy használjunk fehérítő alapú tisztítószereket a gyakran érintett háztartási felületek tisztítására, és tartsunk távolságot a beteg családtagoktól.

Jelenlegi helyzet az Egyesült Királyságban

Az angliai kórházak az idei tél eddigi legforgalmasabb hetén vannak túl - írja a BBC. A múlt héten naponta átlagosan több mint 98 000 beteg feküdt kórházi ágyakon, és a felnőtt ágyak 96%-a foglalt volt. A norovírusos megbetegedések száma tovább emelkedik, közel 1000 ágyat foglaltak le a fertőzéssel küzdő betegek.

Prof. Julian Redhead, az NHS England sürgősségi ellátásért felelős igazgatója elmondta: "A téli vírusok és a betegek elbocsátási problémái jelentette kettős nyomás miatt a kórházak közel telítettek - még akkor is, ha több ágyat nyitottak a megnövekedett kereslet kezelésére." Az Egyesült Királyság Egészségbiztonsági Ügynökségének képviselője, Amy Douglas felhívta a figyelmet arra, hogy a lakosságnak óvintézkedéseket kell tennie a norovírus ellen, amely "jóval a szokásosnál magasabb szinten van". Azt tanácsolja, hogy a betegek kerüljék a kórházak és idősotthonok látogatását, és ne térjenek vissza a munkahelyükre vagy az iskolába a tünetek megszűnése után 48 órán belül.

Norovírus Magyarországon

Bár a norovírus most Európán belül az Egyesült Királyságban okozza a legtöbb megbetegedést, és az Egyesült Államokban terjed járványszerűen, a gyomorinfluenzának nevezett vírus jelen van más országokban is. Magyarországon legutóbb tavaly nyáron került a hírekbe a norovírus, amikor egy fesztiválon többen megfertőződtek, azonban a kórokozó folyamatosan jelen van. Ezen az éghajlaton október és március között okozza a legtöbb megbetegedést.

Bár az nem bizonyosodott be, hogy az elmúlt időszakban a hányással-hasmenéssel járó tömeges fertőzéseket norovírus okozta-e (vagy calici, E.coli, Rota, Campylobakter, vagy más kórokozó), az tény, hogy hazánkban is jellemzőek az idei télen a gastroenteritis-fertőzések. A norovírus-fertőzést pedig hasonló óvintézkedésekkel lehet elkerülni, mint a többi fertőzést, a tünetek is hasonlók lehetnek. Ezért márciusig érdemes különösen figyelni a fertőzésveszélyes helyzetek kerülésére, valamint a higiéniai szabályok betartására.