Így lehet a magyar kevésbé elhízott nemzet? Megvan a kulcs, ez lehet az áttörés 2025-ben

Több mint 97 000 fitneszalkalmazás érhető el világszerte a Health Works Collective szerint, így bőven van választék a sportolni vágyók számára. Nagy részben a Covid–19 világjárvány ösztönözte a virtuális fitnesz és az otthoni edzések térnyerését. A virtuális személyi edzőktől az élő jógaórákig mindegyik alkalmazás azt állítja, hogy képes megváltoztatni az edzési szokásaidat. Ehhez jönnek még a különféle előfizetési modellek, teljesítménymutatók és extra wellness funkciók, amelyek között szinte lehetetlen eligazodni. De honnan tudhatod, hogy melyik fitneszalkalmazás éri meg az idődet és főleg, a pénzedet?

Az újévi fogadalmak továbbra is népszerű hagyományok, még akkor is, ha sokan veszik őket félvállról. Egy nemrégiben készült felmérés szerint az emberek többsége négy hónapnál tovább nem tart ki a célkitűzései mellett. Ennek ellenére az egészségesebb életmód – amely magában foglalja a rendszeres testmozgást is – évről évre az egyik leggyakrabban megfogalmazott fogadalom.

Ha idén te is nagy lendülettel vágsz bele az edzésbe, de nem tudod, hogyan tarts ki hosszú távon, akkor szerencséd van! Összegyűjtöttük a legjobb fitneszalkalmazásokat, amelyek segítenek, hogy könnyebben elérd a céljaidat – legyen szó edzőtermi edzésről, otthoni gyakorlatokról vagy akár a futás felfedezéséről. Inspirálódj velünk, és találd meg azt az applikációt, amely a leginkább illik az életstílusodhoz!

Peloton – Motiváló edzések és közösségi élmény

A Peloton az egyik legismertebb fitneszalkalmazás, amely az otthoni edzéseket forradalmasította. Az alkalmazás nemcsak a Peloton drága biciklijével vagy futópadjával használható, hanem okostelefonról vagy tabletről is elérhető. A Peloton App One havidíja körülbelül 4,500 Ft, ami kétségtelenül nem kevés, főleg a magyar pénztárcáknak. Azonban hatékonyságban talán ez a legjobb, ha pedig valaki már tényleg ráköltött a dologra ennyi pénzt, talán jobban motiválja, hogy tartsa a kitűzött célokat.

Az app rengeteg különböző típusú edzést kínál: erősítő edzések, jóga, futóprogramok, sőt szabadtéri edzések is elérhetők benne. Az élő és on-demand órák között tízperces gyakorlatokat és hosszabb, intenzívebb edzéseket is találhatsz. Az alkalmazás különlegessége az edzők karizmatikus stílusa és az, hogy barátokat is meghívhatsz egy közös virtuális edzésre, még akkor is, ha más városban élnek.

iFit – Edzés a világ bármely pontján

Az iFit azok számára készült, akik szeretik a változatosságot és a felfedezést, miközben edzenek. Az alkalmazás kompatibilis a NordicTrack, ProForm és FreeMotion eszközökkel, és a világ legszebb tájain kalauzol végig edzés közben. Az edzések során például az Alpokban túrázhatsz, vagy egy egzotikus tengerparton futhatsz – mindezt otthonról.

Az alkalmazás ára körülbelül 4,500 Ft havonta, ami tartalmazza a videós edzéseket és a személyre szabott programokat. Az iFit egyik különlegessége, hogy az edzők nemcsak a testmozgás technikáját magyarázzák, hanem kulturális és természeti érdekességeket is megosztanak a helyszínekről. Ez különösen izgalmassá és motiválóvá teszi az edzést.

Strava – A futók és biciklisek közösségi hálózata

A Strava nemcsak egy edzéskövető alkalmazás, hanem egy közösségi platform is, amely lehetővé teszi, hogy kapcsolatba lépj más sportolókkal, megoszd az eredményeidet, és inspirációt meríts másoktól. Az app GPS segítségével rögzíti az edzéseket, és szinte minden fitneszeszközzel kompatibilis.

Az alkalmazás alapverziója ingyenes, de a prémium előfizetés, amely körülbelül 2,900 Ft havonta, további funkciókat nyújt, mint például a szegmensek közti versengés, személyre szabott edzéstervek és részletesebb statisztikák. A Strava különösen népszerű a futók és biciklisek körében, mivel lehetőséget ad egyedi útvonalak tervezésére és kihívások teljesítésére.

CrossRope – Innovatív ugróköteles edzés

A CrossRope és a hozzá tartozó alkalmazás azok számára ideális, akik helytakarékos, mégis hatékony edzésformát keresnek. Az ugrókötél-edzések kiválóan alkalmasak a szív- és érrendszer erősítésére, a koordináció fejlesztésére és a teljes test edzésére.

Az app kezdőknek és haladóknak is kínál programokat, amelyek rövid, intenzív gyakorlatokkal segítenek formába kerülni. A CrossRope prémium funkciókkal bővített verziója havi körülbelül 3,200 Ft-ért érhető el. Az edzések egyedülálló élményt nyújtanak, különösen a CrossRope saját súlyozott ugróköteleivel, amelyek fokozzák a hatékonyságot.

Obé Fitness – Edzés, amely stílusossá tesz

Az Obé Fitness a hagyományos fitneszvideókat modern köntösbe csomagolja. Az app három fő kategóriát kínál: kardió (Sweat), erőnlét (Define) és jóga (Flow). A színes, vidám dizájn és a motiváló edzők stílusossá teszik az edzéseket.

Az alkalmazás havi előfizetési díja körülbelül 5,800 Ft. Az edzések időtartama és intenzitása széles skálán mozog, így mindenki megtalálhatja a neki megfelelő programot. Az Obé különösen azok számára vonzó, akik szeretik az energikus hangulatot és a közösségi támogatást.

Yoga with Kassandra – A jóga szerelmeseinek

A Yoga with Kassandra egy igazi kincs a jóga világában. Az alkalmazás több mint 750 videót kínál különböző stílusokban és szinteken, a kezdőtől az haladó szintig. Az app egyik legnépszerűbb funkciója a reggeli 10 perces jógagyakorlatok sorozata, amelyek segítenek jól indítani a napot.

Az alkalmazás prémium verziója körülbelül 3,500 Ft havonta, amely hozzáférést biztosít az összes exkluzív tartalomhoz, beleértve az edzésterveket és a vezetett meditációkat. Az app egyik legnagyobb előnye, hogy teljes mértékben személyre szabható, így mindenki a saját tempójában fejlődhet.Az itt bemutatott alkalmazások mind különleges módon támogatják a fitneszcélok elérését.

Bármelyik mellett is döntesz, fontos, hogy élvezd az edzéseket, és kitarts az elhatározásaid mellett – akár az újévi fogadalmaidról, akár hosszú távú tervekről van szó. Kezdd el még ma, és vágj bele a mozgás örömteli világába!