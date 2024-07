Hat budapesti kerület, hat ingyenesen használható sport park: ezeket mindenkinek ki kell próbálnia

A sportolás az egyik legjobb módja a kikapcsolódásnak, a feszültség levezetésének, a szocializálódásnak és még megannyi fontos dolognak, amelyeket a mindennapi életben is hasznosítunk. A sportolni vágyóknak fontos, hogy könnyen elérhető, minőségi körülmények között gyakorolhassák kedvenc sportágukat, legyen az a futás, a testépítés vagy bármilyen labdajáték. Erre Budapesten számos helyen adódik lehetőség.

Alig várjuk nyáron, amikor végre szabadidőnk is van, hogy minél több időt kint töltsünk a szabadban. Ennek az egyik legjobb módja a sportolás, amelyre Budapesten egyre több helyen van lehetőség szabadtéren, akár ingyenesen is. Ráadásul az elmúlt években több közpark is jelentős felújításon esett át, amely minőségi körülményeket biztosít a tömegsporthoz. Ebben a cikkben igyekeztünk minél többet összeszedni ezek közül.

1. Újbuda, Bikás Park

A Bikás Park a XI. kerület, Újbuda központi és egyik legnagyobb szabadidő- és sportparkja. 2014-ben vált igazán népszerűvé, amikor a 4-es metró azonos nevű megállóját építették. A parkban két játszótér található, egy nyitott a nagyobbaknak és egy bekerített a kisebbeknek, itt egy kreszpark is van. Az átalakítások során új sétálóutakat és bemutatókerteket alakítottak ki, megújult a növényzet, és kutyafuttató parkok létesültek külön a kistestű és nagyobb testű háziállatoknak.

A park sportlehetőségei közé tartozik a 780 méter hosszú, kanyargós rekortán futópálya közvilágítással. A sakk iránt érdeklődők sakkasztalokat és padokat találnak a futópálya és játszóterek közelében. A kosárlabdapálya lelátóval van ellátva, amelyet a helyi kosár-legenda, Kummert Krisztián segített megtervezni. Két aszfaltozott streetball pálya található közvetlenül a kosárlabdapálya mögött, valamint több gumihálós ping-pong asztal is rendelkezésre áll az árnyékos fák alatt. Emellett van egy kékszínű gumipálya is, amely focisták és kézilabdázók számára készült, lelátóval, sportkerítéssel és világítással.

2. Újpest, Városkapu Park

Bár a lehetőségek szűkebbek, a Városkapu park Budapest egyik legújabb és legmodernebb, zöld közösségi parkja. A park egy kb. egy hektáros területen revitalizálódott, ahol elhanyagolt növényzet, és régi, omladozó házak helyén jött létre az új közpark.

Most fák, dísznövények, füves gyep, multifunkciós közösségi -és sportterek, sétányok és játszótér várja a látogatókat. Mindez Újpest forgalmas pontján a Városkapu metrómegálló, vonatmegálló és távolsági buszállomás közvetlen közelében. Itt két ping-pong asztal található külön kövezett területen, közvilágítással, dísznövényekkel, padokkal, szemetesekkel és ivókúttal. A sakkozás és malom játék szerelmesei a játszótéren belül találhatnak maguknak helyet.

3. Angyalföld, Szobor utcai közösségi park

A XIII. kerületben számos közösségi sporttér újult meg az elmúlt időszakban. Ezek közül az egyik a Szobor utcai közösségi park. Itt Régi foci- és kosárpályák lettek újraépítve, parkrendezés történt, új pihenőterek és játszóterek mellett közösségi sportterek is kialakításra kerültek.

A kondipark négyféle eszközből áll: párhuzamos korlát, nyújtók, valamint függőleges és vízszintes létra. Az új labdapálya gumiborítású, magas dróthálós kerítéssel, két kosárlabdapalánkkal és két fém focikapuval. A fitneszpark tíz különféle erősítő eszközzel rendelkezik, a ping-pong asztalokat egy bekerített parkon kívüli kövezett területen helyezték el, fémlapos hálóval és ülőpadokkal körülvéve.

4. Óbuda, Holdudvar Park

Óbuda III. kerületében teljes átépítésen esett át a Holdudvar park. Az új játszótereken kívül ping-pong asztalok, sakkasztalok, fitneszpark és egy rekortán borítású futókör is helyet kapott.

A park egyik legvonzóbb része a sakkozó helyszín, ahol faborítású talaj és újonnan kihelyezett sakkmintázatos kőasztalok várják a látogatókat. A fitnesz megszállottjai több mint tíz különböző eszköz közül válogathatnak a gumiborításon. A 450 méter hosszú világoskék rekortán futópálya a dísznövényes, fás dombok között kanyarog és a fitneszpark is modern környezetben terül el, továbbá hét különféle eszközzel rendelkezik.

5. Csepel, Tejút-park

A park a Csepel-Csillagtelep városrészen található, ahol a kozmosz és űrtéma visszaköszön a térszerkezetben és burkolati mintákban. A parkban 59 nagyméretű díszfát, számtalan cserjét és bokrot, valamint dísznövényeket telepítettek, mesterséges dombokkal és automata öntözőrendszerrel. A park nemcsak sportolásra, hanem pihenésre is alkalmas, hiszen számtalan kényelmi és okos utcabútort találunk: pihenőpadok, öltözőszekrényes okos pad USB-töltő csatlakozóval, automata toilet pelenkázóval, ingyen WIFI, hulladákgyűjtők, ivókút és kerékpártárolók várják a látogatókat.

A sportpályákat kavicsos sétányok kötik össze, a parkban rekortán futópálya, pingpong asztalok, kosárlabdapálya, focipálya, kondipark (street workout park) és fitneszpark található. A focipályák gumiborítással rendelkeznek, kerítéssel vannak körülvéve.

6. Kőbánya, Óhegy-park

Az Óhegy-parkban járva úgy érezheti magát a látogató, mintha a Városligetben vagy a Normafánál sétálna. Ez a park nem csak egy szimpla fás, ligetes park, hiszen több helyen kisebb fenyves részek vannak, és még egy mamutfenyőt is megcsodálhatunk a park keleti oldalán.

A park közepén elterülő nagy rétet olyan sűrűn veszik körül a fák, hogy egyáltalán nem látszódnak a park melletti házak, így tényleg nyugodtan élvezhetjük a természetközeli környezetet. Kialakításra került egy madárbarát kert a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által kirakott táblákkal, tájékoztatást kapva a helyi madárfajtákról és életkörnyezetükről. A zöld gyepes részek ideálisak piknikezésre, jógázásra, tollasozásra és még számtalan rekreációs elfoglaltságra.

A hatalmas, folyamatosan gondozott és felügyelt zöld mezőkön akár amatőr golfozók is kipróbálhatják magukat. A parkban rengeteg a kerékpártároló, a gyalogló és futópálya, emellett gyakorlatilag minden városi sport űzésére van lehetőség. A pályák állapota azonban eléggé leharcolt, a felújítás itt még nem valósult meg. Cserébe a gyönyörű környezet kárpótol.