Most érkezett! Madárinfluenza nyomát találták bizonyos tejtermékekben: fontos jelentést közöltek

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) által végzett vizsgálatok során 297 tej- és tejtermékmintából nem mutattak ki aktív H5N1 madárinfluenza-vírust. A betegség Magyarországon is jelen van, de a szakértők szerint pánikra nincs ok, és a csirkehús sem fog drágulni.

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) bejelentette, hogy a tej- és tejtermékek vizsgálata során nem találtak aktív H5N1 madárinfluenza-vírust a boltokban vásárolt 297 termékmintában. A vizsgált termékek között folyékony tej, sajt, tejföl és csecsemő- valamint kisgyermek-tápszerek is szerepeltek. A kezdeti 96 mintából 20%-ban azonosították a vírus maradványait, de további tesztek igazolták, hogy ezek inaktívak és nem jelentenek fenyegetést az emberi egészségre. A következő 201 minta vizsgálata során sem mutattak ki aktív vírust - írja a CNN.

A szervezet emellett nyers és főtt darált marhahús, valamint pasztőrözésre küldött összevont nyers tej mintáit is vizsgálja. Az ügynökség továbbra is óva int a nyers tej fogyasztásától és annak értékesítésétől. A madárinfluenza-járvány kilenc államban terjedt el a tejelő tehenek körében. A legnagyobb fertőzöttség Texas államban volt megfigyelhető. Dr. Rosemary Sifford, az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának Állat- és Növényegészségügyi Ellenőrző Szolgálatának vezető állatorvosa szerint a vírus vadmadarakról terjedt át a szarvasmarhákra Texas Panhandle régiójában.

Itthon is drágul a csirke?

A madárinfluenza hazánkban is jelen van. Ennek kapcsán korábban Csorbai Attila, a Baromfi Terméktanács elnöke lapunknak elmondta: szerinte bármennyire is súlyos a helyzet, nem túl valószínű, hogy a baromfihús ára emelkedni fog a hazai boltokban - az export viszont megérezheti a madárinfluenza tombolását.

Először is fontos tudni, hogy a madárinfluenza jelenleg sokkal inkább a víziszárnyasokat érinti, ezeket pedig Magyarországban jó nyolcvan százalékban eleve importra küldjük. Persze a helyzet ettől még aggasztó, hiszen ebben az esetben is ebből az ágazatból emberek élnek, akiket súlyosan érint a madárinfluenza

- mondta az elnök.

A WHO is aggódik

Tavaly január elejétől 2024 áprilisáig a WHO összesen 889, H5N1-ben megbetegedett embert regisztrált 23 országból, közülük 463-an belehaltak az egyébként 52 százalékos halálozási aránnyal bíró fertőzésbe.

Kemenesi Gábor virológus, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Kutatócsoportjának adjunktusa lapunknak úgy értékelt: a tudósok most azon dolgoznak, hogy az embereknél ne is okozzon pandémiát a madárinfluenza terjedése, és egyelőre pánikolni sem kell. Kijelentette:

Pánikra egyáltalán nincs ok. A WHO vezetője is úgy nyilatkozott, hogy ugyan nem optimális, hogy a baromfitelepek mellett a szarvasmarhatelepeken is regisztráltak emberre átterjedt betegséget, de a tudósok most azon fáradoznak, hogy még csírájában elfojtsák a terjedést. Főszabályként talán érdemes észben tartani, hogy ha bármilyen döglött szárnyast látunk, azt egyáltalán ne piszkáljuk, ne nyúljunk hozzá, a közelébe se nagyon menjünk - szögezte le.

Hozzátette, természetesen észrevehetjük magunkon a tüneteket, azokat azonban jelenleg kár is keresni, ráadásul nagyon ismerősek is lehetnek a sima influenzával is összehasonlítva. De "ne keressünk magunkon tüneteket csak azért, mert olvastunk erről, mert mint mondtam, egyáltalán nincs járvány az emberek között, a tudósok éppen azon dolgoznak, hogy elfojtsák még a kitörés esélyét is."