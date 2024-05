Retteghet, aki ezt az oltást kapta koronavírus ellen: halálos mellékhatás miatt vonják be a vakcinát

Az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem közös munkája során kifejlesztett Covid-19 elleni vakcina forgalmazási engedélyét Európában és más országokban is önkéntesen visszavonja a gyártó. Habár a vakcinának korábban több mint 6 millió élet megmentését tulajdonították, most ritka, halálos mellékhatás miatt indítottak vizsgálatot - írta a Daily Mail.

Korábban a tudomány egyik nagy sikerének tartották az AstraZeneca által, az Oxfordi Egyetem közreműködésével kifejlesztett Covid-19 vakcinát, azonban most világszerte visszavonásra kerül az oltóanyag. Az Európai Unióban már nem használható, miután a cég önként visszavonta a forgalomba hozatali engedélyt. Hasonló lépéseket terveznek más országokban is, beleértve az Egyesült Királyságot, ahol körülbelül 50 millió adagot adtak be belőle a lakosságnak.

Trombocitopénia szindrómát okozhat az AstraZeneca

A Vaxzevria néven is ismert vakcina egy ritka és halálos mellékhatás miatt került intenzív kivizsgálás alá. A gyógyszergyártó vállalat dokumentumai szerint "nagyon ritka esetekben" a védőoltás trombocitopénia szindrómát (TTS) okozhat. Az AstraZeneca tagadja, hogy a vakcina visszavonása és a jogi eljárások között összefüggés lenne, ehelyett kereskedelmi okokkal magyarázták döntésüket. A vállalat szerint az oltóanyagot már nem gyártják és nem is szállítják, helyette frissített változatokkal foglalkoznak.

Súlyos mellékhatások is jelentkezhetnek

A vakcina fejlesztése 2020 januárjában kezdődött az Oxfordi Egyetemen, az első klinikai teszteket pedig 2020 áprilisában végezték az Egyesült Királyságban. Az oltást először 2020 decemberében engedélyezték sürgősségi használatra, 2021 januárjától viszont már a lakosságnak is felajánlották. Az eredeti vizsgálati adatok szerint az oltás két adagja körülbelül 70%-os védelmet nyújtott a koronavírusos megbetegedés ellen. A mellékhatások között szerepeltek enyhébb tünetek, mint a fejfájás vagy a fáradtság, ritkább esetekben azonban súlyosabb problémák is előfordultak, mint például az arc zsibbadása vagy vérrögök képződése.

Az Egyesült Királyság gyógyszerfelügyeleti hatóságának (MHRA) adatai szerint legalább 81 haláleset köthető a TTS-hez az országban.

A Vaccine Damage Payment Scheme révén az érintettek vagy családtagjaik adómentes támogatást igényelhetnek, amennyiben súlyos rokkantság vagy halál következik be az oltás miatt. Jogi eljárások is indultak az AstraZeneca ellen a "hibás" oltóanyag miatt bekövetkezett megbetegedések és halálesetek kapcsán. Sikerrel végződő jogi eljárások esetén jelentős kártérítést ítélhetnek meg az érintetteknek, ezt azonban - a vállalatnak nyújtott jogi mentesség értelmében - az Egyesült Királyság adófizetőinek kellene finanszírozniuk.