Küszöbön a luxusadó bevezetése Magyarországon? A többség meg van hozzá, fizethetnek a gazdagok

Egy felmérés szerint még a megkérdezett gazdagok 70 százaléka is bevezetné a luxusadót Magyarországon. Kiderült, 10-ből 3 magyar kifejezetten szegénynek ítéli meg saját anyagi helyzetét.

10-ből 3 magyar kifejezetten szegénynek érzi magát - derült ki Závecz Research felméréséből, ahol a megkérdezettek 31 százaléka válaszolta ezt az egyik kérdésre. A többség, azaz 62 százalék se nem gazdagnak, se nem szegények nevezte magát. A magát gazdagnak gondolók aránya elenyésző, mindössze 4 százalék. Az emberek 68 százaléka ismer olyan személyt, aki szerinte a gazdagok közé tartozik, a magukat szegények besorolók ennél kisebb arányban, 58 százalékban válaszolták ezt - áll az ATV által ismertetett kutatás eredményeiben.

A szegények 1 százaléka állította azt, gazdag ismerőseik rendszeresen támogatják a náluk rosszabbul élőket pénzzel, vásárlással vagy adománnyal. 61 százalék azt tapasztalta, hogy a vagyonosabbakra nem jellemző az adakozás. A közepes egzisztenciális helyzetben levők pozitívabb tapasztalatokkal rendelkeznek: 6 százalékuk tapasztalta, hogy a tehetősek segítenek másoknak, 42 százalékuk azt érzékeli, alkalmanként teszik ezt a gazdagok.

A többség bevezetné a progresszív adózást, még a gazdagok hetven százaléka is ezt mondta - a progresszív adózás azt jelenti, hogy ha valakinek nagyobb a jövedelme, akkor magasabb százalékát fizesse be adó formájában. A nagy vagyont is többen (80 százalék) adóztatnák meg, mint nem (11 százalék). Az idősek kimagasló többsége, 91 százaléka bevezetné a vagyonosokra vonatkozó adót. A luxusadót legnagyobb arányban 500 millió forint feletti vagyon esetében támogatnák a megkérdezettek.