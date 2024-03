Ebben a két magyar városban még mindig sok covidos beteg lehet: 5 helyen is emelkedést mértek

A 11. héten a szennyvizek SARS-CoV-2 örökítőanyag koncentrációja országos átlag tekintetében további csökkenést mutat - írja az NNGYK friss tájékoztatója. Tendencia tekintetében a vizsgált városok közül enyhe emelkedés tapasztalható Békéscsabán, Miskolcon, Salgótarjánban, Szekszárdon és Szombathelyen.

Ugyanakkor csökkenés mérhető Budapest Déli Szennyvíztisztító Telepének ellátási területén, Egerben, Nyíregyházán, Szegeden, Szolnokon és a vizsgált Budapest környéki agglomerációs települések szennyvizében - közölték.

Ahogy az alábbi térképen is látható, a vizsgálati helyek közül a koncentráció szintje mindenhol alacsony, kivéve Debrecent és Salgótarjánt, ahol mérsékelt a szint. Salgotarjánban ráadásul emelkedő tendencia látható, a 9. és 10. héten már ott is alacsony volt a koncentráció, most tért vissza mérsékelt tartományba.

A szennyvíz mintákban országos átlagot tekintve 2024 januárjában szinte kizárólagossá vált a JN.1 variáns (a BA.2.86 alvariánsa), ezzel párhuzamosan az egyéb leszármazási vonalak örökítőanyaga a minták többségében a kimutatható szint alá csökkent. Az azonos időszakban vizsgált szennyvíz minták variáns megoszlása jó egyezést mutat a klinikai mintákban tapasztalt aránnyal.

Februártól (2024. év 6. hetétől) a SARS-CoV-2 örökítőanyag koncentrációjának folyamatos csökkenése miatt, a szennyvíz minták már nem bizonyultak alkalmasnak variánsvizsgálatra, a variánsok relatív gyakoriságának megállapításához (4. ábra). A variánsvizsgálatok − elégséges vírus-koncentráció esetén – folytatódni fognak.

Az NNGYK azt is közölte, hogy a 11. héten a szennyvizek Influenza A vírus örökítőanyag koncentrációja további csökkenést mutat. A héten beérkezett minták egyikében sem volt jelen kimutatási határ feletti mennyiségben az Influenza A vírus örökítőanyaga.