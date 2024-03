Itt a Covid-járvány újabb váratlan követkeménye: ezt mindenképp meg kell lépni a védőoltásoknál?

Az Egyesült Államokban az idén ősszel forgalomba kerülő influenza elleni vakcinák várhatóan csak három törzset fognak tartalmazni, kihagyva a Covid-19 miatt eltűnt Yamagata B-törzset, összhangban a WHO szakértőinek ajánlásaival - írja a CNN.

Az Egyesült Államokban az influenza elleni védőoltások már egy évtizede négy törzset céloznak meg: két A-típusú és két B-típusú törzset. Azonban ősztől kezdődően várhatóan minden amerikai piacon elérhető influenza vakcina csak három törzset fog tartalmazni, ami közvetlenül a Covid-19 járvány következménye. A koronavírus elleni védekezés során bevezetett intézkedések egy váratlan mellékhatásként a B/Yamagata influenza törzs eltűnéséhez vezettek, amely azóta sem került újra azonosításra.

A Yamagata törzs hosszú ideig része volt az éves influenza vakcinák összetevőinek, ami dilemmát okozott a vakcina gyártóinak: bele kell-e foglalniuk egy olyan törzset, amely jelenleg nem aktív? A '90-es években virágkorát élő Yamagata mellett a Victoria nevű B-törzs is jelen volt, bár kevésbé gyakran. Az aggodalom fennállt, hogy mi lenne, ha a Yamagata hosszú távollét után visszatérne.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) tanácsadó testületei azon az állásponton vannak, hogy a Yamagata-vonalú antigének kihagyása indokolt. Dr. Paul Offit, a Philadelphiai Gyermekkórház Vakcina Oktatási Központjának igazgatója és az FDA tanácsadó bizottságának tagja szerint ez arra utalt, hogy az idei őszi szezonban trivalens vakcinák lesznek elérhetőek, amelyek két A-törzset és egy B/Victoria-törzset tartalmaznak.

Dr. Jodie Guest szerint további problémát jelenthet az oltások gyártása során használt élő vagy attenuált vírusok tenyésztése, mivel fennáll a kockázata annak, hogy a vírus kiszabadulhat a laboratóriumból. Más kutatók szerint viszont ez lehetőséget ad arra, hogy növeljék a világszerte előállított vakcinák dózisainak számát.

A New England Journal of Medicine-ben megjelent cikk szerzői - Dr. Arnold Monto, Dr. Maria Zambon és Dr. Jerry Weir - szerint ez nyitva hagyja az ajtót új vakcinaformulák fejlesztése előtt. Javaslatot tettek például arra, hogy növeljék az A/H3N2 komponens dózisát vagy adjanak hozzá egy második kórokozót is ebből a családból. Mindazonáltal hangsúlyozták, hogy bárminemű változtatás tesztelést és hatósági jóváhagyást igényelne, így valószínűleg nem térnek vissza hamarosan a négykomponensű oltásokhoz; ez inkább hosszabb távú cél maradna a vakcina hatékonyságának javítása érdekében.