Megszólalt az NNGYK: alattomos betegség terjed a magyar óvodákban, ezek a tünetei

A lepkehimlő nem tartozik a jelentendő fertőző betegségek körébe, ezért a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központhoz (NNGYK) nem monitorozza a terjedését - közölte a hatóság a Telex kérdésére. Korábban a Pénzcentrum is beszámolt róla, hogy a betegség terjedni kezdett a hazai óvodákban, egyre több esetet jelentenek a gyermekorvosok.

Most az NNGYK azt írta, a lepkehimlő egy enyhe lefolyású betegség, sokszor tünetmentes, és általában kezelés nélkül is gyógyul. A humán parvovírus B19 okozta fertőzés az 5-10 évesek körében a leggyakoribb, de előfordulhat felnőtteknél is. Azt javasolták, hogy a tünetek megjelenésekor (láz, hányinger, fejfájás, orrfolyás, arculcsapásra emlékeztető vörösség a két arcfélen, csipkeszerű kiütés) mindenképp forduljünk orvoshoz. A betegség legjellemzőbb tünete a viszkető kiütés, ami elsősorban a két orcán jelentkezik, innen is kapta az elnevezését - a pirosodás egy pillangót formál. A megelőzés érdekében fontos a gyakori, gondos kézmosás, ha pedig valaki beteg, ne menjen közösségbe.

