Alattomos betegség terjed a hazai óvodákban: egyre több gyerek kapja el, ezek a tünetek

Egyre több a lepkehimlős óvodás az InfoRádió szerint, ezért a portál szakértőhöz fordult, hogy tisztázza, mit értünk a betegség alatt.

"A lepkehimló egy gyakori vírusfertőzés az óvodások körében, és általában nem jár súlyos tünetekkel" – mondta az InfoRádióban Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke. A betegség legjellegzetesebb tünete a kiütés, ami elsősorban a két orcán, néha pedig az orrnyergen jelentkezik, innen is kapta az elnevezését, hiszen a pirosodás egy pillangót formál. A szakértő hozzátette, miután a szél is kifújhatja a gyermek arcát, de mástól is kipirulhat, ezért ha a bőrből nem kiemelkedő, apró elemű kiütéseket talpasztalunk testszerte, akár a végtagokon – amelyek általában alig viszketnek –, jó eséllyel lepkehimlős a gyermek.

Sokszor megesik, hogy csalánkiütésnek nézik a lepkehimlőt, de előbbi sokkal erőteljesebben viszket; egy allergiás reakciónál hirtelen erőteljesebb tünetek jelentkeznek – magyarázta a gyermekorvos –, míg a lepkehimlőnek általában kevés tünete van, a kiütések megjelenése előtt néhány nappal hőemelkedés jelentkezhet, esetleg egy kis láz, enyhe vírusos panaszokkal, de ezek nagyon gyakran elkerülik a figyelmet.

A lepkehimlő esetében megjelenő kiütések általában néhány nap, gyógyszeres kezelés nélkül elmúlnak, de ha egyéb tünetek is megjelennek, akkor érdemes orvoshoz fordulni. A betegség súlyosabb lefolyása nagyon ritka, de várandós kismamák lehetőség szerint kerüljék a lepkehimlős gyermekeket – tanácsolta Havasi Katalin.