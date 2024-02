Rém egészséges étel okozhat nagyon súlyos betegséget: jól figyelj, mennyit eszel belőle

Egy friss kutatás rámutat arra, hogy a túlzott tiaminbevitel - amely természetesen megtalálható bizonyos gabonafélékben és más élelmiszerekben - növelheti a demencia kialakulásának kockázatát - közölte a Daily Mail.

Egy friss kutatás, ami a General Psychiatry folyóiratban jelent meg, arra hívja fel a figyelmet, hogy bizonyos gabonafélékben található vitaminok fogyasztása növelheti a demencia kockázatát. A tanulmány különösen a tiamin, vagyis a B1-vitamin hatásait vizsgálta. A tiamin számos élelmiszerben megtalálható, többek között teljes kiőrlésű gabonafélékben, hüvelyesekben, májban és lazacban is. Az alacsony tiaminszint bár egészségügyi problémákhoz vezethet, azonban a kutatók most először fedeztek fel egy olyan kapcsolatot, amely szerint a túlzott bevitel is árthat.

A tanulmány szerint egy hat unciás (kb. 170 grammos) lazac körülbelül 0,6-0,7 mg tiamint tartalmaz, míg egy hasonló súlyú sertésszelet 1,1 mg-ot. Egy 30 grammos adag gabonapehely pedig nagyjából 1,2 mg tiamint tartalmazhat. Ez viszont az új kutatás fényében igencsak sok lehet.

Gabonapehely és demencia?

Az eredményekkel kapcsolatban a kutatók hangsúlyozzák a megfelelő étrendi tiaminbevitel fontosságát az idősebb korosztály számára a kognitív hanyatlás megelőzése érdekében. A China Health and Nutrition Survey (CHNS) adatbázisának elemzése során 3100 ember étrendjét és kognitív tesztjeit vizsgálták meg az 1989 és 2011 közötti időszakban. Az átlagéletkoruk 63 év volt.

A vizsgálat során kimutatták, hogy a tiaminbevitel és a kognitív teljesítmény között J-alakú összefüggés van. Az ideális napi bevitelnek 0,68 mg-nak kellene lennie, viszont már napi 1 mg feletti bevitel esetén is jelentős kognitív pontszám csökkenést figyeltek meg (egy 30 grammos gabonapehely-adagban ennél több van).

Az eredmények azt mutatták, hogy ez az összefüggés kiemelten érvényesült elhízott személyekre, magas vérnyomással küzdőkre és nemdohányzókra. A globális kognitív pontszám csökkenése ráadásul tényleg jelentős mértékű volt: négy ponttal esett vissza, ami legalább 15%-os csökkenést jelentett a kognitív funkciókban.

Emellett egy másik B-vitaminra - niacinra vagy B3-vitaminra - vonatkozóan is végeztek kutatást. Ennek eredményei szerint a niacin fogyasztása összefügghet szívinfarktusokkal és stroke-kal. A kutatók persze hangsúlyozták annak fontosságát, hogy további vizsgálatokra van szükség ezen a területen. Megjegyezték ezzel párhuzamosan a tiamin számos pozitív egészségügyi hatását is. Ide tartozi, az immunrendszer erősítése, a cukorbetegség szabályozása, az emésztés segítése és energiaszint növelése mellett elősegíti a szív egészségét is.