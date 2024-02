Súlyos betegség jelei lehetnek ezek a bőrtünetek: rögtön fordulj orvoshoz, ha ilyen bajod van

Világszinten minden 10. ember cukorbeteg, ez összesen 578 millió diabéteszest jelent. Egy 2021-es tanulmány szerint Amerikában a cukorbetegek nagyjából 25%-a nem tudja magáról, hogy diabéteszes. A cukorbetegek közel egyharmadánál alakulnak ki bőrproblémák, melyek segíthetik a betegség felismerését is.

A cukorbetegség rengeteg embert érint, de legfőképp a kezeletlen cukorbetegség vezethet súlyos problémákhoz, mert minél tovább késik a diagnózis, annál inkább valószínű valamilyen szövődmény kialakulása. Ezért nem mindegy, milyen korán, melyik stádiumban ismerjük fel a diabéteszes problémát. Néha az általános első tünetek (mint a gyakori vizelés, állandó éhségérzet, nehezen gyógyuló sebek, fáradékonyság és a végtagok zsibbadása) vagy nem jelennek meg, vagy észrevétlenül maradnak, de ha ezeket nem észleljük, a bőrtünetek is segítségünkre lehetnek. Ezek a látványos jelzései szervezetünknek eltéveszthetetlenek, ezért ha felismerjük őket, tudjuk, hogy orvoshoz kell fordulnunk, mert cukorbetegség állhat a háttérben.

A tartósan magas vércukorszint miatt kialakuló bőrbetegségek egyes esetekben a perdiabéteszt, más esetekben a még fel nem ismert, de már kialakult cukorbetegséget jelezhetik, illetve utalhatnak arra is, hogy a cukorbetegségünk jelenlegi kezelésén módosítani szükséges, mert az nem megfelelő.

A legtöbb esetben a vércukorszint beállítása után a bőrtünetek enyhülnek vagy teljesen el is tűnhetnek. Számos bőrtünet kísérheti a cukorbetegséget, de a leggyakoribbak az alábbiak:

Barnás foltok a lábszáron (diabéteszes dermopátia): Ezek a barnás foltok diabéteszes láb néven is ismertek. Kerek vagy ovális formájúak, színük a vörösesbarna és a teljesen barna között váltakozik. A foltok a vércukorszint beállítása után 1,5-2 év alatt általában eltűnnek. Kivizsgálásuk rendkívül fontos, mert komolyabb szövődmények is könnyen kialakulhatnak belőlük, mint például a diabéteszes neuropátia (idegek károsodása).

Sötét, bársonyos jellegű foltok (acanthosis nigrican): Elsősorban a nyakon hónaljban vagy a lágyékon jelennek meg és általában olyankor, ha túl sok az inzulin a vérben. Leginkább a prediabéteszt jelzik.

Megvastagodott, kemény bőr (scleredema diabeticorum): Ha önnek gondosan be van állítva a vércukorszintje, akkor is előfordulhat, hogy a bőre megkeményedik, megvastagszik és duzzadttá válik. Ezek a típusú bőrelváltozások lassan, több év alatt alakulnak ki, általában a hát felső részén. Előfordulhatnak még a vállon és a nyakon is.

Nyílt sebek (diabéteszes fekély): A magas vércukorszint egy idő után idegi károsodáshoz vezethet és rossz vérkeringést okozhat. Mindez azt eredményezi, hogy még a kisebb sebek is nehezen gyógyulnak be főként a lábakon, emiatt kialakulhatnak nyílt sebek is.

Apró, pirosas, sárgás kiömlések (eruptive xanthomatosis): A kezeletlen diabétesz miatt a vérünkben keringő zsírok egyik fajtájának, a triglicerideknek a szintje rendkívül magasra emelkedhet. Ez okozza a szóban forgó „kiömléseket”. Általában sárgás színezetűek, viszkető érzéssel járnak együtt és főként fenéktájon, combokon, térden, illetve fenékhajlatban jelennek meg. Ha a vércukorszintet sikerül stabilizálni, ezek a kiömlések eltűnnek.

Sárgás lerakódások (xanthelasma): Ezek a sárgás lerakódások szintén a magas vérzsírszint miatt alakulnak ki, ami a tartósan magas vércukorszint következménye.

Fertőzések: A cukorbetegség az immunrendszert is legyengíti, emiatt a szervezet nehezebben küzd meg a baktériumokkal, így a fertőzések kialakulásának esélye is nagyobb lesz.

A fertőzések közül a gombás fertőzések, a szájpenész a hüvelygomba vagy a candida a leggyakoribbak.

Függő szemölcsök: Bárhol megjelenhetnek a bőrön, de legjellemzőbb a nyakon, szemhéjon, hónaljban és a lágyékban.

Kiütéses foltok: Bár nem mindenki cukorbeteg, akinek piros foltokban kiütések jelennek meg a bőrén, de akinek rendszeresen megjelennek ilyen foltjai, jobb, ha kivizsgáltatja magát, mert számos esetben a diabétesz okozza.

Nemcsak a cukorbetegség diagnosztizálásához van szükség a bőr megfigyelésére, a már diagnosztizált cukorbetegeknél is lényeges, hogy odafigyeléssel gondozzák a bőrüket. Fontos a hidratálás, a lábak rendszeres vizsgálata, hogy nincsenek-e rajtuk hólyagok és a gyulladások bőrsérülések, bőrrepedések ellenőrzése. De a körmök ápolása is nagy jelentőségű, hiszen a köröm és lábgomba bőrrepedésekhez vezethet, emiatt baktériumok juthatnak be a bőr alá, és később fertőzéseket okozhatnak.

Ha ön az említett bőrtünetek közül bármit is észlel magán, mindenképpen forduljon orvoshoz, és vizsgáltassa ki magát, mert lehet, hogy cukorbeteg! Látogasson el bőrgyógyászhoz is, mert ugyan némelyik bőrbetegség nem néz ki súlyosnak, de további szövődményekhez vezethet, ha kezeletlenül hagyjuk.