Rengeteg idősödő magyar lélegezhet fel: megtalálhatták a kellemetlen tüneteik ellenszerét

A hideg vízben való úszás csökkentheti a menopauza pszichikai és fizikai tüneteit, köztük a hőhullámokat, szorongást, hangulatváltozást - állítja a University College London (UCL) kutatói által készített tanulmány. A hosszabb távokat vagy nagyobb rendszerességgel úszók a szimptómák még jelentősebb csökkenéséről számoltak be a kutatók szerint.

A tanulmány szerzői 1114 rendszeresen hideg vízben úszó nővel készítettek felmérést. A nők életkora 16 és 80 év között volt, de többségük a 45-59 éves korcsoportba tartozott. A csoportban lévő 758 menopauzától szenvedő nő tünetei között sorolta fel a szorongást, koncentrálási nehézséget, hőhullámokat és éjszakai izzadást.

A résztvevők 46,9 százaléka állította, hogy a hideg vízben való úszás csökkentette a szorongásukat, 34,5 százalék pedig arról számolt be, hogy hangulatváltozásaikat mérsékelte. A nők egyötödénél csökkent az éjszakai izzadás, és 31,1 százalékuknál szorultak vissza a hőhullámok. A tanulmányban vizsgált nők közül 711 panaszkodott olyan menstruációs problémákra, mint a fáradtság, szorongás, hangulatváltozás, rossz alvás és ingerlékenység.

A résztvevőknek csaknem a fele (46,7 százalék) gondolta úgy, hogy az aktivitás javította a szorongásukat, és 37,7 százalék a hangulatváltozások csökkenését jelentette.

Az alvásuk javulását a nők 21 százaléka említette, az ingerlékenység csökkenését pedig 37,6 százalékuk.

A kutatók elemzése szerint azok a nők, akik gyakrabban vagy hosszabb ideig úsztak, nagyobb valószínűséggel számoltak be szimptómáik csökkenéséről. Azok közül, akik azt állították, hogy egy vagy több tünetük csökkent, többen elmondták, hogy kifejezetten azért is úsznak, hogy mérsékeljék a szimptómákat.

Joyce Harper, az UCL professzora, a Post Reproductive Health folyóiratban publikált tanulmány vezető szerzője kiemelte: a hideg vízről korábban is tudták, hogy javíthatja az ember kedélyét és csökkenti a stresszt a szabadban úszóknál, a jeges fürdőt pedig régóta használják sportolók izmainak regenerálására és gyógyítására.

"Tanulmányunk alátámasztja ezeket az állításokat" - hangsúlyozta megjegyezve, hogy további kutatásokra van szükség a tünetek csökkenéséhez szükséges gyakoriság, időtartam, hőmérséklet megállapításához a hideg vízben való úszással kapcsolatban. A professzor szerint eredményeik alternatív megoldást jelenthetnek a menopauzával küzdő nők számára, és több nőt ösztönözhetnek a sportolásra.

Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a hideg vízben úszóknak vigyázniuk kell, nehogy szervezetük kihűljön, sokkot kapjon, illetve nehogy a hideg víz rendellenességet okozzon a szívműködésükben. Louise Newson menopauzával foglalkozó szakorvos leszögezte, hogy a menopauza kezelésében elsődleges a hormonterápia, de a "holisztikus megközelítés" is fontos lehet. Sok nő találja hasznosnak a hideg vízben való úszást, különösen mentális egészségük szempontjából. Ugyanakkor a menopauza tüneteit a hormonok mellett a rendszeres testmozgással, a kiegyensúlyozott étrenddel, megfelelő alvással és a stressz redukálásával együtt lehet csökkenteni - mondta.