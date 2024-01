Elképesztő, mi derült ki Kínáról koronavírus-ügyben: most kerülnek elő a csontvázak

Az egészségügyi minisztériumtól egy amerikai képviselőházi bizottság által megszerzett dokumentumokból kiderült, hogy egy pekingi kutató már 2019. december 28-án feltöltötte a vírus szerkezetének majdnem teljes szekvenciáját egy amerikai kormányzati adatbázisba. Ekkoriban a kínai tisztviselők még "ismeretlen" vírusos tüdőgyulladásként írták le a Vuhanban kirobbant járványt, és még nem zárták be azt a piacot, ahol később az egész járvány eredetét feltételezték.

A vírus szekvenciájának megosztását Kína csak 2020. január 11-én tette meg az Egészségügyi Világszervezettel. Szakértők szerint ez a plusz két hét rendkívül fontos lehetett volna a világ orvosai számára, hogy korábban megértsék a Covid-19 terjedését, meghatározhassák a védekezés módjait, és az oltás kifejlesztéséhez is hamarabb hozzá tudtak volna látni.

A Twitteren az Arizonai Egyetem professzora a közösségi média felületén arról számolt be, hogy ez az információ nem új:

A little context on this WSJ article. Definitely newsworthy that this early SARS-CoV-2 genome sequence was submitted to a US sequence repository in late December.



But the sequence is already widely known to have been generated on Dec 27, 2019.https://t.co/SxVrKeoEUO