Óriási változások élesedtek a magyar patikákban: sok beteg örülhet, ezek a gyógyszerek olcsóbbak lettek

A bérnővérek alkalmazásának megszüntetése fontos lépés volt, mert ez egy szürke zónás foglalkoztatás volt – mondta el a Magyar Nemzetnek adott interjújában Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára. Mindezek mellett beszélt arról is, hogy két év után új gyógyszerek kerültek állami támogatásba, de kifejtette gondolatait az új háziorvosi ügyeleti rendszerről és a várólisták hazai helyzetéről is.

Takács Péter szerint két év után azért volt szükséges az államilag támogatott gyógyszerek bővítése, mert ez idő alatt sokat fejlődött a gyógyszergyártás, így olyan termékek jelentek meg a piacon, amik hatásosak, de drágák. Az államtitkár kifejtette azt is, hogy a bérnővéri rendszer felszámolása szükségszerű volt, mivel ez egy szürke zónás foglalkoztatás volt, és szerinte kizsákmányolták ezzel a szakdolgozókat. Igaz, a felszámolás átmenetileg okozhat fennakadások, de véleménye szerint hamarosan minden helyreáll.

A szakember beszélt az új ügyeleti rendszerről is, ahol már átálltak, azt mondta a lakosság általában véve elégedett az új rendszerrel. Kevesebb az indokolatlan mentőkivonulás, és csökkent az orvos-beteg találkozások száma is, azoké amelyeknek eddig sem kellett volna személyen megtörténnie. Az államtitkár szerint a nemzetgazdaság teljesítőképességéhez képest az orvosi bérek rendben vannak. A szakdolgozói béremelést pedig, amelynek első lépése tavaly júliusban történt, folytatják idén márciusban. Szóba kerültek a várólisták is, erről azt mondta Takács Péter, hogy mára csupán három műtétcsoport (térdprotézis, csípőprotézis, gerincstabilizáló műtétek) van, ahol a várólisták átlagosan hosszabbak 60 napnál.