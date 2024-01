Jobb, ha nem engeded iskolába a gyereket, ha ilyen tünetei vannak: csúnya betegség lehet a vége

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Egy hete ért véget a téliszünet és a diákok, gyerekek elkezdtek visszaözönleni az iskolákba, óvodákba. Azonban ezzel párhuzamosan az influenzaszezon is tombol, ráadásul a koronavírusos esetszámok is növekednek. De vajon mikor engedhetjük be a többiek közé a gyereket, és mi az a pont, amikor jobban járunk, ha inkább otthon tartjuk őket?

Hétfőn véget ért a meghosszabbított téliszünet minden gyerek számára, így a legtöbben kénytelenek voltak újra óvodába menni, visszaülni az iskolapadba. Azonban sok szülőnek okozhat fejtörést, hogy ezzel párhuzamosan az influenza szezon is javában tombol, ráadásul a koronavírusosok száma is folyamatosan növekszik. A kérdés pedig adott: vajon mi az a pillanat, amikor még elengedhetjük a gyerekünket, hogy nyugodtan tudjunk dolgozni, és mi az, amikor jobb, ha már nem megy be a társai közé? A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az Egyesült Királyságban az elmúlt hetekben nagy port kavart az, hogy Nemzeti Egészségszolgáltató (National Health Service, NHS) kampányt indított, aminek a szlogenje „A pillanat számít, a jelenlét számít”, amiben összefoglalták, hogy mikor kell otthon maradniuk a gyerekeknek. Ilyen például az, hogy az egészségügyi szolgálat szerint köhögéssel és megfázással még el lehet küldeni az iskolába a gyerekeket, azonban, ha már lázuk is van, akkor jobb, ha otthon maradnak. Az azonban már sokkal érdekesebb, hogy a torokfájás mellett a kötőhártya-gyulladást sem minősítik olyan betegségnek, ami indokolná a hiányzást. Szintén kivételt képez az, ha a gyermek lázas és nem tud iskolai feladatokat végezni. De vajon tényleg jobb ilyenkor, ha otthon marad a gyerek akkor is, ha láz még nem alakult ki? EZ IS ÉRDEKELHET Influenza, Covid vagy allergia? Furcsa szindróma terjed rohamosan, ezek a tünetei A valódi karácsonyfák gombákat és polleneket hordozhatnak, ami allergiát és asztmás tüneteket okozhat az ünnepi szezonban. Egyfelől a kérdésnek az egyik oldala, hogy a szülők attól félnek, hogy ha beküldik a gyereküket, akkor járvány alakul ki. Azonban fontos tudni, hogy többtucat tanulmány rámutatott arra, hogy a bezárások hátráltatták némileg a gyerekek fejlődését. A gyerekekben ugyanis a lezárások alatt szorongás, félelem alakulhatott ki, ami miatt könnyebben elveszítik az önbizalmukat és hajlamosabban lettek a dührohamokra is. Az iskolába járás gyakran segíthet a mögöttes problémák enyhítésében, ugyanis a hosszabb távollét valószínűleg inkább fokozza a gyerekek szorongását a jövőbeni részvétellel kapcsolatban, mintsem csökkentse azt – mondta el az NHM. Mindannyian azt akarjuk, hogy a gyerekünknek a lehető legjobban induljon az élete. Azt pedig tudjuk, hogy az iskolába járás létfontosságú a gyermekek jóléte szempontjából, hiszen a teljesítménye és a fejlődése szempontjából is fontos, valamint hatással van a jövőbeli karrierjére is – mondta Gillian Keegan, az oktatásügyi miniszter. Tisztában vagyunk azzal, hogy a koronavírus-járvány miatt egyes szülők kevésbé bíznak abban, hogy felmérjék, gyermekük elég jól van-e ahhoz, hogy iskolába járjon. Azonban abban egyetértés van az egészségügyi és az oktatási szakemberek között abban, hogy az iskolába járás létfontosságú. Az iskolába járás javítja az egészséget és a szocializációs képességeket is. Éppen ezért a legjobb az, hogy ha a gyerekek rendszeresen járnak iskolába – vélekedett az angliai tiszti főorvos, Sir Chris Whitty. Általánosságban elmondható, hogy helyénvaló, ha a szülők és a gondozók enyhe légúti megbetegedésekkel iskolába küldik a gyerekeiket. Ebbe beletatoznak az általános megfázásos tünetek, mint a köhögés, orrfolyás vagy torokkaparás. A gyermekeket azonban nem szabad már beküldeni, ha a testhőmérsékletük 38 fokos, vagy annál magasabb – tette hozzá Sir Chris Whitty, kiemelve, hogy ennek az oka a téli időszaknak a betegségei, mint az influenza vagy a Covid. Ráadásul a megbetegedések száma folyamatosan növekszik. Azonban a szakértők kitartanak amellett, hogy enyhe orrfolyással, torokfájással vagy köhögéssel még iskolába tudnak menni a gyerekek. Mindazonáltal a láz, hányás, hasmenés, bárányhimlő vagy a skarlát elfogadható okok a hiányzásra. Azonban a kötőhártya-gyulladás vagy a herpesz nem ad okot a hiányzásra, ezekben az esetekben ugyanis csak meg kell győzni a gyereket arról, hogy ne dörzsölje a szemét vagy ne piszkálja a fertőzést és mosson rendszeresen kezet, miközben lehetőleg ne ölelgesse, vagy csókolgassa a társait, hogy továbbadja a fertőzéseket. A tanárokat viszont mindenképpen értesíteni kell a fertőzésekről – számolt be a DailyMail. Érdemes vigyázni A gyerekek iskolába járása, az, hogy kortársaikkal lehessenek, ne zárkózzanak be, vagy maradjanak le a tananyaggal vitán felül fontos. Azonban az érme másik oldala az, hogy – ahogyan fent már írtuk – influenza és koronavírus-járvány tombol éppen, így érdemes lehet kétszer is megfontolni, hogy érdemes-e a gyereket iskolába, óvodába küldeni. Ráadásul az, hogy ha nincsen láza valakinek nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem is beteg. Az akut légúti fertőzések ráadásul jelenleg leginkább a fiatalabb generációban dominál: ahogyan azt már a Pénzcentrum is megírta, a betegek 33 százaléka 0-14 éves gyerek és 28 százaléka 15 és 34 év közötti. Azonban az influenza esetében se sokkal jobb a helyzet, bár ebben az esetben az év első évében megbetegedettek csupán 19 százaléka tartozott ebbe a korosztályba és a 35 százalékuk 15 és 34 év közötti volt.

