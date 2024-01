Ebben a 3 megyében van most a legtöbb covidos: sok idős kerül kórházba súlyos tünetekkel

Az év első hetében 21 500 fő fordult orvoshoz influenzaszerű és 152 400 fő akut légúti fertőzés tüneteivel - írja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a légúti figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján. A friss adatokat a 2023. ötvenkettedik hetéről és 2024. első hetéről egyszerre közölte a hivatal. Az első héten influenzaszerű megbetegedéssel orvoshoz fordult betegek 19,2%-a 0-14 éves gyermek, 35,1%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 30,5%-uk a 35-59 évesek, 15,2%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

Az influenza most inkább fiatal felnőttek körében dominál, viszont az akut légúti fertőzés korcsoportok szerinti megoszlásában még mindig jelentős arányt tettek ki a gyerekek: a betegek 33,0%-a 0-14 éves gyermek, 28,0%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 24,3%-uk a 35-59 évesek, 14,7%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

Ahogy várható volt, csökkent a betegszám

Ahogy minden átlagos megfázásos szezonban, most is visszaesett az orvoshoz forduló betegek száma az év utolsó, illetve első heteiben. Azt, hogy hányan mennek orvoshoz, nagyban befolyásolják az év végi szabadságok, valamint a téli szünet is. Az NNGYK adatai szerint ugyancsak visszaesett az influenzások száma, azonban nem esett be a járványküszöb alá, ahogy a korábbi években. (Az 52. hétről nincs adat, ezért szakad meg a görbe.)

Az akut légúti fertőzések tekintetében a tavalyi számoknál kevesebbet mutatnak az idei becslések, de nem sokkal. Akárcsak a korábbi, normál lefolyású szezonokban, arra lehet számítani, hogy az influenza és más légúti fertőzések okozta megbetegedések száma a következő hetekben gyorsan emelkedik majd. A tetőzés február végén/március elején várható, addig folyamatosan növekedhet a betegszám. A gyerekek visszatértek az iskolákba, a szülők a munkahelyekre, ez pedig be szokta indítani a fertőzéseket. A hidegebb, nedvesebb időjárás pedig még inkább kedvez a kórokozók terjedésének.

Amíg a 49. héten 31 100 fő fordult orvoshoz influenzaszerű és 262 600 fő akut légúti fertőzés tüneteivel, az 50. héten már 40 200 influenzás és 295 600 akut légúti fertőzésés beteg volt. Az 51. héten viszont influenzával 33 700 fő, akut légúti fertőzés tüneteivel 243 800 fő fordult orvoshoz - kevesebb, mint a 48. héten (249 700 fő). Az 52. hétről nincs adat, de 2024 első hetéről már van: 21 500 fő fordult orvoshoz influenzaszerű és 152 400 fő akut légúti fertőzés tüneteivel. Az első. héten akut légúti megbetegedések halmozódásáról nem érkezett jelentés.

Kevesebben kerültek kórházba, de több köztük az idős beteg

A légúti figyelőszolgálat keretében kijelölt 24 kórház adatai alapján az első héten 177 főt vettek fel kórházba súlyos, akut légúti fertőzés (SARI) miatt, közülük 20 fő részesült intenzív/szubintenzív ellátásban. A kórházi ápolást igénylő 177 SARI beteg 26,0%-a (46 fő) 2 éves vagy annál fiatalabb, 59,9%-a (106 fő) 60 éves vagy annál idősebb volt. A kórházi ápolást igénylő betegek közül 7 főnél influenza A, 11 főnél RSV, 98 főnél a SARS-CoV-2 vírus állt a megbetegedések hátterében.

A COVID-19 fertőzöttek 86,7%-a (85 fő) 60 éves vagy annál idősebb volt.

A múlt év 51. hetében 243 fő került felvételre súlyos, akut légúti fertőzés (SARI) miatt, melyből168 főnél a SARS-CoV-2 vírus állt a megbetegedések hátterében. A covidosoknak pedig akkor is kétharmada - 67,3 százaléka (113 fő) - 60 éves vagy annál idősebb volt. Az első hétre viszont arányaiban rengeteg covidos idős beteg került kórházba.

Az első naptári héten összesen 92 betegtől érkezett légúti minta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumába. A sentinel orvosok által beküldött 63 minta közül hét betegnél az influenza A(H1pdm09), négy betegnél az influenza A(H3), egy betegnél az RSV, 21 betegnél a SARS-CoV-2 vírus kóroki szerepét igazolták. Az influenza pozitivitási arány 17,5%, a SARS-CoV-2 pozitivitási arány 33,3% volt. A sentinel kórházak által beküldött 14 minta közül egy-egy betegnél influenza A(H1pdm09) és influenza A(H3), négy betegnél RSV, három betegnél SARS- CoV-2 vírust azonosítottak. A hagyományos diagnosztikus célú vizsgálat keretében érkezett 15 légúti minta közül kettő SARS-CoV-2 vírus pozitív volt.

Az idei szezonban eddig (2023. negyvenedik hetétől 2024. első hetéig összesen 2 811 vizsgálati anyagot dolgoztak fel az NNGYK Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumban, ahol 65 főnél influenza A [26 influenza A(H1pdm09), 39 influenza A(H3)], öt főnél influenza B, tizenhat főnél RSV, 894 főnél COVID-19 fertőzést igazoltak (31,8%). Harmincnégy megbetegedés hátterében rhinovírus állt, négy megbetegedést parainfluenza, egyet adenovírus, nyolcat human metapneumovírus okozott.

Ezekben a megyékben a legsúlyosabb a helyzet

Az NNGYK megyénként is közli minden héten az akut légúti megbetegedés miatt orvoshoz fordult betegek becsült számát 100 ezer lakosra vetítve, amelyből kiderül, hogy az adott területen milyen súlyos jelenleg a járványhelyzet. Az adataik alapján az év első hetében Tolna, Győr-Moson-Sopron és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben volt a legtöbb akut influenza fertőzés. Szinte minden megyében csökkent az orvoshoz fordulás rátája, kivéve Veszprémet, és Bács-Kiskunban, Csongrád-Csanádban, Hajdú-Biharban és Hevesben is minimális volt a javulás a rátákban:

Ha pedig csak az összes akut légúti megbetegedést nézzük, a legtöbb beteg Csongrád-Csanádban, Szabolcs-Szatmár-Beregben és Hajdú-Biharban fordult elő. A betegszámok alakulása a legkedvezőtlenebb Veszprémben, Vasban és Zalában, itt csökkent a legkevésbé a fertőzöttek előfordulása.

Fontos, hogy a fertőzés elkerülése érdekében idén télen is ügyeljünk a kézfertőtlenítésre, zsúfolt helyen, egészségügyi intézményekben viseljünk maszkot, kerüljük a fertőzöttekkel a kontaktust és segítsük helyes táplálkozással, mozgással, vitaminokkal az immunrendszerünk működését. Megbetegedés esetén tartózkodjunk attól, hogy közösségbe menjünk, amíg tüneteink vannak!