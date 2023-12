Életet menthet idén karácsonykor ez az egyszerű fogás: sok magyar még csak nem is hallott róla

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A karácsony hagyományosan a szeretet és az öröm ünnepe, azonban számos veszélyt is tartogathat. Sokszor éppen karácsonykor történnek olyan egészségügyi vészhelyzetek, balesetek, amelyre az ember nincs felkészülve. Ilyen például az is, amikor félrenyeljük az ételt: ilyenkor az emberen általában úrrá lesz a pánik, nem tudja mit tegyen. Most megmutatjuk, hogyan lehet segíteni a fulladozón, vagy mit tehetünk, ha félrenyeltünk, de nincs senki a közelben, aki segíthetne.

Az év utolsó pár hetében különösen sok baleset szokott történni a magyar otthonokban: megcsúszunk a jeges járdán, elesünk, leesünk a létráról fadíszítés vagy takarítás közben, megégetjük vagy megvágjuk magunkat a konyhában, a fa talpba faragása pedig különösen véres balesetekhez vezethet. A karácsonyi menü ugyancsak veszéyes lehet, a nehéz vagy rosszul elkészített ételek emésztési panaszokhoz vezetnek, és fulladás is előfordulhat. A nyelési nehézséggel (dysphagia) küzdő betegek, idősek különösen veszélyezetettek. Általában persze hogyha nem habzsolunk, eszünk és iszunk egyszerre, rendesen megrágunk minden falatot, akkor jó eséllyel elkerülhetjük a bajt. De mit tegyünk, ha félrenyelünk, vagy a vendégeink közül valaki fulladozik? A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A fulladásveszély akkor lép fel, amikor valami beszorul a torokba vagy a légcsőbe, és elzárja a levegő áramlását. A felnőtteknél ennek leggyakoribb oka, hogy ételt nyelnek félre, gyerekek esetében más tárgyak is okozhatnak akár fulladást. A fulladás életveszélyes is lehet, mivel az agy nem jut oxigénhez, így ha a fulladás jeleit tapasztaljuk a környezetünkben lévőkön, vagy önmagunkon, azonnal cselekednünk kell! A fulladás tünetei lehetnek: a torkot markolászó kéz

pánik, sokk, zavarodott tekintet

tágra nyílt, dülledő szem

beszédképtelenség

szapora, hangos levegővétel, sípoló hang

gyenge, vagy erős, erőltetett köhögés

elkékülő, vagy elszürkülő bőr, száj, köröm

eszméletvesztés Amikor valaki fulladozik, de erőteljesen köhög, akkor hagyni kell köhögni - tanácsolja a Mayo Clinic. Az erős köhögés képes a beszorult dolgot eltávolítani az útból, ezt segíthetjük a hát veregetésével, mely ilyen esetben többnyire hatékony a probléma megoldásában. Viszont ha valaki képtelen beszélni, köhögni, elsősegélyt kell alkalmazni. Mit tegyünk ilyenkor? Alkalmazzuk a Heimlich-fogást, vagy más néven vagy Heimlich-manővert! Álljunk a fulladó mögé, fél kézzel karoljuk át és tartsuk, majd mérjünk 5 erőteljes ütést a hátára. Majd kulcsoljuk át a has felső részénél a fulladót és rántsuk a kezünket 5-ször hátra és felfelé. Ez összepréseli a tüdőt. Ismételjük ezt, amíg a fulladást okozó dolog nem távozik a torokból, légcsőből. Amennyiben a fulladozó eszméletét veszti, akkor fektessük a földre, próbáljuk meg eltávolítani a fulladást okozó dolgot a szájába nyúlva, ha tudjuk, majd kezdjük meg az újraélesztést az ismert módon. Mit tegyünk, ha fulladozunk és nincs senki a közelben? Olyan eset is előfordulhat, hogy mi magunk nyelünk félre valamit. Próbáljuk megőrizni a lélekjelenlétünket, és jelezzük a környezetünknek, hogy bajban vagyunk - ha nem tudunk beszélni, mutogassunk! Ha asztalnál, társaságban nyelünk félre, pattanjunk fel, próbáljunk köhögni, és magunkra irányítani a figyelmet. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 12 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 8,02 százalékos THM-el, és havi 98 070 forintos törlesztővel fel lehet venni az Erste Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Raiffeisen Banknál 8,09% a THM; az UniCredit Banknál 8,11%; a MagNet Banknál 8,27%, a K&H Banknál 8,28%; míg az OTP Banknál 8,29%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Amennyiben egyedül vagyunk, akkor se essünk pánikba! Először is hívjuk a mentőket. Mivel gyakran megesik, hogy a fulladozó egyáltalán nem tud beszélni, különösen hasznos lehet, ha telepítve van az Országos Mentőszolgálat ÉletMentő App. Ennek segítségével úgy is jelezhető az egészségügyi vészhelyzet, hogyha nem tudunk beszélni, akár a chatbotnak is írhatunk. Ez legyen az első lépés, de ne várjunk a mentők kiérkezéséig! Próbáljuk kiköhögni, ami a légzésünket akadályozza. Ha ez nem működik, próbáljuk elérni a torkunkon akadt dolgot, és eltávolítani a kezünkkel! Ha ez sem sikerül, akkor alkalmazzunk önmagunkon a Heimlich-fogást! Kulcsoljuk át az egyik kezünkkel a másikat a has felső részén! Az öklünket nyomjuk a hasnak és dőljünk neki valamilyen bútornak, amivel nyomást helyezhetünk rá és nem fog elmozdulni (konyhapult, asztal, komód, fotel támlája, stb.) Rántsuk meg többször a kezünket felfelé és belefé, ezzel összepréselve a tüdőt! EZ IS ÉRDEKELHET Villámgyorsan tönkremehet a karácsony, ha ezt elfelejted 2023-ban: jobb nem kockáztatni Milyen gyógyszerek legyenek otthon, hogy zökkenőmentes legyen az ünnep? Elfogadhatunk gyógyszert vendégségben? Hogy kezeljük a karácsonyi stresszt, szorongást?

Címlapkép: Getty Images

