Új koronavírus variánst jelentett a WHO: ezt kell tudni a JN.1 covid mutánsról

Alacsony kockázatot jelent az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a JN.1 koronavírus "érdeklődésre okot adó" variánsa - írta a Reuters. A lapnak nyilatkozó szakértők szerint bár a törzs képes kijátszani az immunrendszert, és könnyebben terjed, mint a többi, jelenleg keringő variáns, nem okoz súlyosabb megbetegedést.

A WHO kedden minősítette a JN.1 koronavírus törzset "érdeklődésre okot adó" variánsnak, és azt is közölte, hogy a jelenlegi bizonyítékok szerint az új vírusváltozat közegészségügyi kockázata alacsony. Andrew Pekosz, a Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health virológusa szerint előfordulhat, hogy JN.1 változat több megbetegedést okoz, de nem jelent nagyobb kockázatot.

A JN.1-et már számontartották a BA.2.86 változataként, viszont a WHO most minősítette különálló "érdeklődésre okot adó" variánsnak. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a jelenlegi vakcinák továbbra is védelmet nyújtanak a JN.1 és a COVID-19 vírus más keringő változatai okozta súlyos betegség és halál ellen.

Az Egyesült Államok Betegség-ellenőrzési és Megelőzési Központjának (CDC) december eleji tájékoztatása alapján a JN.1 alváltozat az USA-ban december 8-án az esetek 15-29%-át teszi ki. A CDC szerint jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy a JN.1 fokozott közegészségügyi kockázatot jelentene más variánsokhoz képest. A központ szerint a JN.1-et először szeptemberben észlelték az Egyesült Államokban.