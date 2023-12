Megszólalt a plasztikai sztársebész: ez a legjobb életkor az arcfelvarráshoz

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Beverly Hills-i plasztikai sebész, Dr. Sarmela Sunder szerint nincs meghatározott életkor az arcfelvarráshoz, mivel ez olyan egyéni tényezőktől függ, mint a genetika és az életmód. Ugyanakkor hozzátette, hogy tapasztalatai szerint az eredmény általában szemrevalóbb és tartósabb is, ha a hormonszintek miatt a menopauza előtt végzik el a beavatkozásokat. Magyarországon is egyre többen fekszenek kés alá - férfiak is -, a magánszektorban könnyedén találni szolgáltatót, ha van elég megtakarításunk.

Dr. Sarmela Sunder, a kaliforniai Beverly Hillsben élő, kettős szakvizsgával rendelkező plasztikai sebész a TikTok-on keresztül osztotta meg meglátásait az arcfelvarrás ideális életkoráról. A sebész, akit a platformon @TikTokBeautyDoc néven ismernek, tisztázta, hogy nincs meghatározott életkor, amelynél fogva valaki alkalmas lesz az arcfelvarrásra. Válaszul egy 43 éves páciens kérdésére, miszerint "túl fiatal" az eljáráshoz, Dr. Sunder elmondta, hogy kezelt már olyan 30-as éveik végén járó pácienseket, akik a bőr lazasága miatt megfelelő jelöltek voltak. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A korai arcfelvarrás szükségességét különböző tényezőknek tulajdonította, mint például a genetika, az anatómia és az életmódbeli szokások, például a napozás. Megjegyezte azonban azt is, hogy egyeseknél hasonló okok miatt csak az 50-es éveikben van szükség arcfelvarrásra. Dr. Sunder hangsúlyozta, hogy ő nem tart be semmilyen szigorú számszerű szabályt, hanem a páciens megjelenése és szöveteinek állapota alapján dönt. A facelift vagy rhytidectomia célja, hogy a megereszkedett bőr és a száj körüli finom vonalak eltüntetésével fiatalos megjelenést kölcsönözzön a pácienseknek. A Cleveland Clinic leírása szerint az eljárás során a sebészek bemetszéseket ejtenek a fülek, a hajvonal és az áll alatt, szétválasztják és megfeszítik az alatta lévő izmokat, majd eltávolítják a felesleges bőrt, mielőtt újra az arcra helyezik azt - írja a DailyMail. Ugyanakkor Dr. Sunder azt is hozzátette, hogy az eredmények általában jobbak és hosszabb ideig tartanak, ha fiatalabb korban végzik el őket. Elmagyarázta, hogy a menopauza előtti liftingek általában jobban öregednek, mint a menopauza utániak, mivel a magasabb hormonszintek serkentik a kollagén- és elasztintermelést. A Johns Hopkins Medicine szerint az eljárás ideális jelöltjei azok, akiknek megereszkedett, de rugalmas bőrük és erős csontozatuk van. Az Amerikai Plasztikai Sebészek Társasága hozzáteszi, hogy a jó egészségi állapotban lévő, halláskárosodással nem rendelkező nemdohányzók is megfelelő jelöltek. Dr. Sunder azzal zárta, hogy az arcfelvarrásra való alkalmasságot egyéni alapon értékelik. Elismerte, hogy nem mindenki lehet megfelelő jelölt a 40-es vagy akár az 50-es évei elején, de biztosan vannak olyanok, akiknek ezekben az életkorokban előnyös lehet a beavatkozás. Videójának kommentszekciójában a nézők megosztották saját tapasztalataikat az arcfelvarrással kapcsolatban. Az egyik felhasználó elárulta, hogy 44 évesen vetette alá magát a beavatkozásnak, míg egy másik felhasználó humorosan azon kesergett, hogy 60 évesen "túl késő". Egy másik kommentelő szerint a 30-as évek közepe a legjobb életkor a legtöbb ember számára. Dr. Sunder gyakran osztja meg a TikTok-on keresztül a különböző kozmetikai eljárásokkal kapcsolatos szakértelmét. Egy korábbi videójában azt tanácsolta, hogy a cink-kiegészítők szedése meghosszabbíthatja a Botox-injekciók hatását, és azt javasolta, hogy a gyorsabb eloszlás érdekében többet sportoljon.

Címlapkép: Getty Images

