Kiderült az ajakápolók titka: milliók használnak rossz termékeket, súlyos panaszokat okoznak

Annak ellenére, hogy számos ajakbalzsam márkától várjuk a megoldást a száraz, kicserepesedett ajkak problémájára, nem minden termék egyformán hatékony, sőt néhányuk akár árthat is. Bőrgyógyászok azt javasolják, hogy figyeljünk az összetevőkre és válasszunk olyan termékeket, amelyek nem irritálják tovább a bőrt, úgy mint például a vazelin alapú ajakápolók - írta a CNN.

Az ajakápoló termékek (amelyek enyhülést ígérnek a száraz és kicserepesedett ajkak számára) esetében mindig fontos megvizsgálni az összetevőiket. Dr. Reshmi Kapoor, a Brooklyn Dermatology alapítójának elmondása szerint az ajkak különösen hajlamosak a kiszáradásra, mivel vékonyabb a szarurétegük és hiányoznak belőlük bizonyos bőrjellemzők, mint például a verejtékmirigyek. A hőmérséklet változásai és az UV-sugárzás tovább súlyosbíthatják ezt a problémát.

Az ajkak gyakori nyalogatása is árthat, mivel a nyálban lévő enzimek lebontják a bőr nedvességzáró rétegét is lebontják. Dr. Shayan Cheraghlou, a NYU Grossman School of Medicine akadémiai vezető bőrgyógyász rezidense szerint ez az állapot ráadásul kiütéseket okozhat a száj környékén.

Óvatosan az ajakápolókkal

A cikk megjegyzi, néhány ajakbalzsam összetevője, mint például a mentol vagy a méhviasz, allergiás reakciókat válthat ki, ami tovább ronthatja az ajkak állapotát. A szalicilsav pH-érték megváltoztatása révén és hámlasztó hatása miatt kerülendő. Ezen felül az illatanyagok is irritálhatják az ajkakat.

Kapoor és Cheraghlou egyaránt azt javasolják, hogy olyan ajakápolót válasszunk, amelynek fő összetevője a vazelin. Ez segít megőrizni az ajkak nedvességét anélkül, hogy irritálná azokat. Emellett érdemes SPF-t tartalmazó termékeket használni napvédelem céljából.

A sheavaj és a ceramidok használata is előnyös lehet az ajkak hidratáltságának megőrzésében. Ám ezen felül fontos sok vizet inni és védeni az ajkakat a hideg időjárás hatásaitól. A szakértők azt is mondják, korlátozni kell az ajakradírok használatát, mivel ezek túlzottan lehántják az ajkak védelmező rétegét. Ha valaki továbbra is problémát tapasztal az ajkaival, érdemes bőrgyógyászhoz fordulni, mivel ezek más egészségügyi állapotok jelei is lehetnek.

Összességében fontos tudatosan választani az ajakbalzsamot és figyelembe venni a termékek összetevőit annak érdekében, hogy elkerüljük azokat, amelyek kiszáríthatják vagy irritálhatják az ajkainkat.