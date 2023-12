Újabb színész került kórházba: bárkivel megtörténhet a baj

A Drága örökösök színészéért aggódnak az ismerősei, barátai, Molnár Gusztáv ugyanis nemrég kórházba került - írja a Blikk.

A színész, Molnár Gusztáv, a napokban a kecskeméti kórházban járt. Az eset azonnal aggodalomra ad okot, különösen egy gyógyulóban lévő alkoholfüggő esetében. Molnár Gusztáv korábban is elmondta, hogy nem érzi magát teljesen gyógyultnak, noha közel egy évet töltött a komlói elvonón. Molnár Gusztáv azonban igyekezett megnyugtatni mindenkit:

jól vagyok, csak egy korcsolyabaleset történt, beütöttem a fejem és enyhe agyrázkódásom lett, ami miatt kórházba kellett mennem kivizsgálásra a biztonság kedvéért

- mondta a színész, majd azt is kifejtette, hogy "folyamatosan küzdök a démonjaimmal, hol erősebb a késztetés, hol pedig kevésbé, de erre számítottam is. Dolgozom, most éppen Budapesten vagyok, de hamarosan indulok vissza Kecskemétre, mert egy rendezvényen kértek fel beszélni. Mellette a december 27-i saját estemre is készülök, szorgalmasan írom a szövegeket"- tette hozzá.

