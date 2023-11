Ezt kell most tudni a Kínában terjedő új betegségről: a "sétáló" tüdőgyulladás tünetei, kezelése

Újabb járvány ütötte fel a fejét Kínában. A főként gyermekek körében terjedő, tüdőgyulladást okozó fertőzés kórokozója a Mycoplasma pneumoniae, amely mellett terjed az influenzavírus, az óriássejtes tüdőmegbetegedés és a Covid-19-et okozó koronavírus is. A "sétáló" tüdőgyulladásnak is nevezett új betegség a WHO figyelmét is felkeltette. Lehetséges, hogy új pandémia küszöbén állunk? Összegyűjtöttük, mit tudunk eddig a Kínában most terjedő betegség tüneteiről, kezeléséről.

A kínai Egészségügyi Minisztérium vasárnap felszólította a helyi hatóságokat, hogy növeljék a járványklinikák számát, miután múlt héten szerdán az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az ország koronavírus-járvány korlátozásainak enyhítése óta először számolt be a légzőszervi megbetegedések számának növekedéséről. Pénteken a WHO tudatta, hogy a kínai hatóságok nem találtak szokatlan vagy új kórokozókat vagy kórképeket az érintett területeken, hozzátéve, hogy a gócokat olyan, már ismert patogének okozták, mint az influenzavírus, a jellemzően gyerekeket érintő mycoplasma pneunomiae, továbbá az óriássejtes tüdőmegbetegedés és a Covid-19-et okozó koronavírus - közölte az MTI. A szervezet hangsúlyozta, hogy szerinte nincs szükség rendkívüli intézkedésekre a Kínába készülök esetében, de aki légúti betegségek tüneteit észleli magán, az lehetőleg tartózkodjon az utazástól.

Aggodalomra tehát egyelőre nincs ok, a mycoplasma pneunomiae egyelőre csak Kínában okoz megbetegedéseket. A kórokozó sem új, már korábban ismert volt. Mit tudunk eddig a kérdéses baktériumról?

Milyen kórokozó mycoplasma pneumoniae?

A mycoplasma pneumoniae egy baktériumokhoz mérten is kisméretű kórokozó, mely a Mollicutes baktériumok osztályába tartozik. Az ilyen típusú baktériumokat a sejtfal hiánya jellemzi, ez a tulajdonság pedig rezisztenssé teszi a kórokozót számos antibakteriális szerrel szemben. A kórokozó nem ismeretlen, ami most ráirányította a figyelmet, hogy Kínában jelenleg élénkebben terjed, mint korábban.

A WHO figyelmét a felsőlégúti tüneteket okozó megbetegedések emelkedő száma keltette fel, azonban ezek mögött nem kizárólag a "sétáló" ("walking") tüdőgyulladást okozó mycoplasma pneumoniae áll, hanem az influenza, a koronavírus és egyéb kórokozók is. A WHO adatokat kért a megbetegedésekkel kapcsolatban a kínai Egészségügyi Minisztériumtól, viszont egyelőre nem találtak szokatlan vagy új kórokozókat vagy kórképeket az érintett területeken.

Hogyan terjed a kórokozó?

A kórokozó bárkit megfertőzhet, azonban gyermekek és fiatal felnőttek körében a leggyakoribb az előfordulása. A mycoplasma pneumoniae egész évben fertőz, azonban leggyakrabban nyár végén és ősszel fordul elő. A betegség cseppfertőzés útján terjed, általában szükséges hozzá közeli és hosszabb ideig tartó kontaktus fertőzött személlyel. A fertőzés ezért leginkább iskolákban, óvodákban, családi körben és munkahelyeken terjed. A fertőzőképes időszak általában legfeljebb 10 nap.

Mik a mycoplasma pneumoniae fertőzés tünetei?

A tünetek általában 2-3 héttel a fertőzés után jelennek meg. Jellemző tünetei a láz, köhögés, hörghurut, torokfájás, fejfájás és a fáradtság. A fertőzés gyakran okoz tüdőgyulladást, azonban mivel enyhe, "lábon kihordható" tüneteket okoz, "sétáló" tüdőgyulladásnak is nevezik. Előfordulhat az is, hogy a mycoplasma pneumoniae középfülgyulladást okoz, ez azonban ritka. A fertőzés általában nem igényel kórházi kezelést, de a tünetek néhány naptól több mint egy hónapig is fennállhatnak.

Hogyan kell kezelni a "sétáló" tüdőgyulladást okozó fertőzést?

Mivel a legtöbb betegnél nem okoz súlyos tüneteket a fertőzés, ezért tüneti kezelés javasolt. Láz- és fájdalomcsillapító, köhögéscsillapító, torokfertőtlenítő alkalmazása javallott a tünetektől függően, pihenés, sok folyadék. Egyes esetekben szükség lehet antibiotikum kúrára is, ha a tünetek nem enyhülnek, illetve rosszabbodnak.

Hogyan lehet megelőzni a mycoplasma pneumoniae fertőzést?

A baktérium ellen egyelőre nincs vakcina, ezért a fertőzés megelőzése érdekében érdemes kerülni a kontaktust beteg személyekkel. Akárcsak a koronavírus esetében, a terjedést akadályozza a szociális távolságtartás, a higiénés javallatok betartása (pl. gyakori kézmosás, kézfertőtlenítő használata, zsebkendőbe tüsszentés, köhögés), és a maszkviselés olyan helyeken, ahol nagy a megfertőződés esélye (pl. zárt terek, tömegközlekedési eszközök).

Miért éppen Kína?

Felmerülhet a kérdés, miért megint Kínában ad okot aggodalomra egy fertőzés, amely eddig nem okozott számottevő problémát. Jelenlegi tudásunk szerint Kína az egyetlen ország, ahol a mycoplasma pneumoniae járvány fenyeget, míg Európában és az USA-ban az influenza, RSV és koronavírus terjed. A Time magazin szerint a koronavírus terjedése ellen hozott intézkedések egy időre visszaszorították Kínában a mycoplasma pneumoniae fertőzéseket. Ezeket az intézkedéseket időközben azonban feloldották és emiatt a baktérium újult erővel támadhat.

Az országos lezárások, szigorúbb egészségügyi szabályok a pandémia alatt nemcsak a covid, hanem más kórokozók terjedését is gátolták. Kínában ezek az intézkedések jellemzően jóval szigorúbbak voltak, és hosszabb ideig fennálltak, mint más országokban. Miután a máskülönben egész évben fertőzéseket okozó vírusok és baktériumok jelenléte csökkent, nem is alakult ki immunitás a fertőzésen átesetteknél. Így amint most megjelennek ezek a kórokozók közösségekben, könnyebben fertőznek nagy tömegben. Ezenfelül a fertőzés korábban is kezdett terjedni idén, mint az megszokott.

A Nature azt írta, hogy a mycoplasma pneumoniae által okozott tüdőgyulladást általában makrolid antibiotikumokkal kezelték. Tanulmányok azonban kimutatták, hogy a túlzott támaszkodás ezekre a gyógyszerekre rezisztenssé tették a kórokozót. A baktérium makrolidokkal szembeni rezisztenciája Pekingben 70% és 90% között van, mely hozzájárulhat a kórházi kezelések elhúzódásához.

Várhatóan Kínán kívül is terjedni fog?

A megbetegedések számának növekedése egyes esetekben korábban érkezett a szokásosnál, de nem váratlan, tekintettel a Covid-19 miatti korlátozások feloldására, és más országokban is lehet hasonlóra számítani

- közölte a WHO pénteken, viszont hangsúlyozták, hogy nincs szükség rendkívüli intézkedésekre a Kínába készülők esetében, de aki légúti betegségek tüneteit észleli magán, az lehetőleg tartózkodjon az utazástól. Emellett az Egészségügyi Világszervezet mindenkinek azt javasolja, hogy oltassa be magát a koronavírus és az influenza ellen, maradjanak távol beteg emberektől, különítsék el magukat, ha megbetegszenek, szükség esetén viseljenek maszkot, biztosítsák a megfelelő szellőztetést és mossanak kezet rendszeresen.

A fertőzés nagyszámú terjedését más országokban sem lehet kizárni, azonban erre az évben Amerikában és Európában inkább az influenza, koronavírus, RSV, adenovírusok okoznak megbetegedéseket nagyobb számban. Inkább ezeknek a kórokozóknak a terjedésére lehet a továbbiakban is számítani.