Veszélyes kullancsok terjednek Magyarországon: bármelyik lakásban fészkelhetnek, komoly betegséget terjesztenek

Nagyon veszélyes a kutyákra az új kullancsfajta, de pánikolni nem kell, mert a bevált módszerek hatásosak ellenük.

Százával lepheti el az a kullancsfajta a magyar lakásokat is, amelynek megjelenését most jelzik a tudósok - erről a 24.hu számol be. A lapnak nyilatkozó szakember azonban megnyugtat: bár valóban jól megélnek ezek a vérszívók lakáskörülmények között, a most széles körben ismert és használt kullancs elleni szerek hatásosak ellenük.

A kutyakullancsnak elnevezett vérszívók elterjedési területe egyre északabbra tolódik a klímaváltozás miatt. Dr. Földvári Gábor, a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetének tudományos főmunkatársa azt mondta: kutyára és emberre egyaránt veszélyes a vérszívó.

Ezek az ízeltlábúak a kutyákra halálos veszélyt jelentő Babesia és a Hepatozoon egysejtű élősködők vektorai, embereknek pedig Rickettsia baktériumokat adhatnak át

- fogalmazott a szakember. Hozzátette viszont azt is: pánikra semmi szükség, mert az ismert és használt kullancs ellleni szerek elégségesek ellenük. Az azonban rendkívül fontos, hogy házikedvenceinket ezeket használjuk is, és még a kenneleket is érdemes takarítani, sőt, akinek van, az disznóperzselővel "átlángszórózhatja", ettől ugyanis a tapasztalatok szerint jobban elpusztulnak.