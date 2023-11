Aggasztó, ami Kínában történik: sorra telnek a kórházak, küszöbön az újabb világjárvány?

Egyre több kínai gyerekkórház telik meg a tüdőgyulladást okozó megbetegedések következtében. A WHO hivatalosan is tájékoztatást kért a kínai hatóságoktól a megbetegedésekről. Rusvai Miklós szerint arról lehet szó, hogy a járványkorlátozások feloldása óta (Kínában csak május körül került erre sor) ez az első téli betegségszezon, a gyerekek jó ideje nem találkoztak ezekkel a kórokozókkal a korlátozások miatt, így nem alakult ki immunitásuk.

Több kínai gyermekkórházban is megteltek a fekvőhelyek egy rejtélyes, tüdőgyulladást okozó járvány következtében, ezért az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hivatalosan is tájékoztatást kért a kínai hatóságoktól a megbetegedésekről. Rusvai Miklós virológus az Inforádiónak beszélt arról, kell-e tartani egy újabb világjárványtól.

A szakember szerint főleg Észak-Kínában és Pekingben regisztráltak rendkívül sok tüdőgyulladásos esetet, és súlyos légzőszervi problémák is előfordultak, elsősorban gyermekek között. Mint emlékeztetett, Kínában csak május-június folyamán oldották fel teljesen a Covid-járvány miatt bevezetett korlátozásokat, és éppen most kezdődött el a légzőszervi betegségek szezonja, ami hozzájárulhatott az újabb megbetegedések elterjedéséhez.

Így azok a gyerekbetegségek és légzőszervi fertőzések, amelyek a korlátozások ideje alatt nem jelentkeztek nagyobb számban Kínában, most széles körben terjednek.

Rusvai szerint a WHO kínai irodájának magyarázata hihető, hiszen Magyarországon is az idei év elején sok gyermek betegedett meg RSV- és mycoplasmafertőzésben, influenzában, metapneumovírusban, rinovírusokban és egyéb hasonló betegségekben. Ennek oka itthon is az lehetett, hogy a gyerekek nem találkoztak ezekkel a kórokozókkal korábban a korlátozások miatt, így nem alakult ki immunitásuk.