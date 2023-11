Mégsem törlik el az üzemorvosi vizsgálatokat: megtudtuk, mire készül valójában a kormány

Nagyon súlyos következményei lesznek annak, ha valóban eltörlik a kötelező üzemorvosi vizsgálatokat az egészségügyi és munkaerőpiaci szegmensben - erre figyelmeztet Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő. Békássy Szabolcs háziorvos ugyanakkor azt mondta: a kormány nem erre készül, de arra valóban szükség lenne, hogy az üzemorvosi ellátásban egy sokkal komplexebb hozzáférhetőséget nyújtsanak akár ahhoz is, hogy hogy az emberek jobban hozzáférjenek a szűrővizsgálatokhoz is.

Egy néhány napja benyújtott törvénymódosítás tervezete szerint sok munkakörben nem lenne kötelező az üzemorvosi vizsgálat - erről a Pénzcentrum is beszámolt. A tervezet értelmében a munkáltató eltekinthet ettől bizonyos munkakörök esetében, bár hogy melyeket érintené pontosan a terv, arról a részletszabályok még nem ismertek. Ami biztos, hogy most évente csaknem kétmillió ilyen vizsgálatot végeznek, de egyre kevesebb az olyan orvos, aki ilyen vizsgálatot egyáltalán végezhet.

A KSH adataiból kiderül, hogy a foglalkozás-egészségüggyel foglalkozó, ezen a területen szakvizsgával rendelkező orvosok száma évről-évre csökken - igaz, évente nem meghatározó mértékben. Ezt a lenti grafikonon meg is mutatjuk: míg az ezredfordulón még háromezer feletti volt az ilyen orvosok száma, tavaly a számuk már alig érte el a kétezret.

Az alkalmassági vizsgálatok száma ennél sokkal magasabb, persze ezen nem is lehet csodálkozni, ha belegondolunk abba, hányan dolgoznak az országban. Szintén a KSH adataiból deül ki, hogy a 2000-es év óta minden esztendőben milliós nagyságrendben végeztek ilyen vizsgálatokat - ebben természetesen a munkába állás előtti, illetve az időszakos (leginkább évente kell ilyenre menni a dolgozóknak) vizsgálatok is benne vannak.

Megengedhetetlen luxus az egészségügyben

Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő érthetetlennek tartja, hogy a kormány miért egyik pillanatról a másikra szüntetné meg az előzetes vagy időszakos üzemorvosi vizsgálatok kötelező létét. Mint a Pénzcentrumnak elmondta: az állam ezt akár arra is használhatná, hogy az állampolgárok egészségét még ezen keresztül is szűrni tudja, de erre még csak hajlandóság sem látszik - a törvényjavaslat pedig megengedhetetlen mértékben zülleszti tovább az amúgy sem erős lábakon álló hazai egészségügyi ellátást és a magyarok egészségét.

Ha valóban nem lesz kötelező az üzemorvosi előzetes vagy akár időszakos vizsgálat, az egyaránt hátrányosan érintheti mind a munkavállalói, mind a munkaadói oldalt. Előbbieket azért, mert egy adott egészségügyi problémát a munkavállaló akár el is titkolhat azért, hogy alkalmazzák a munkahelyen, utóbbinak pedig azért, mert az előzőhöz kapcsolódva azért nem olyan szerencsés, ha a tűzszerészek felvesznek egy színtévesztőt - és ez csak egy példa

- mondta lapunk kérdésére Kunetz Zsombor. Azt is elmondta, hogy szerinte az sem elképzelhetetlen, hogy a munkavállalók pereket indítanak majd - előzetesen senkinek sem szóltak betegségről, tehát az nem bukott ki az előzetes vizsgálaton.

Abban az esetben, ha a munkavállaló tudatosabb, akár perelheti is majd munkaadóját, hiszen miért nem közölték azt vele, hogy veszélyes anyagokkal fog dolgozni? Azt mondhatja majd, hogy a betegségét - ami akár nagyon komoly egészségügyi ártalom is lehet - a munka során szedte össze, és perek sokasága indulhat. Persze ahhoz az kell, hogy mint említettük, a munkavállaló tudatos legyen, az alkalmassági vizsgálat eltörlése azoknak a munkaadóknak lesz jó, amelyek szabályos jobbágysorban tartják a kettőig számolni sem tudó dolgozóikat, ők biztosan nem fognak perre menni ilyenekkel

- tette hozzá Kunetz Zsombor.

El sem törlik?

Nem készül a kormány az üzemorvosi vizsgálatok eltörlésére - ezzel kezdte a válaszadást Békássy Szabolcs, a Háziorvosok Online Szervezetének elnöke, mikor felhívtuk, hogy véleményezze a törvénytervezetet. Mint a háziorvos elmondta: valóban szeretne a kormány belenyúlni a rendszerbe, de egyáltalán nem lesz végleges és teljes törlés.

A sajtóban megjelent információk pontosításra szorulnak, hiszen részletszabályok ugyan nem ismertek, mindazonáltal a törvénymódosítás tervezetének szövegezése szerint nem a kötelező munkaalkalmassági vizsgálatok egyetemleges eltörléséről lenne szó, hanem bizonyos foglalkozások esetén a munkáltató eltekinthetne ezektől, feltételezhetően azokban az esetekben, amikor a munkavállaló nincs kitéve munkavégzéséből fakadó, egészségét potenciálisan károsító kockázati tényezőnek. Ilyen munkaköröket foglalkozás-egészségügyi szakértők bevonásával lehet azonosítani, de véleményem szerint még egy irodai munkakör is jelentős egészségre káros kockázatokat rejthet magában, ott is felmerülhetnek ergonómiai és pszichés terhelésből fakadó szempontok

- tette tisztába a javaslat szövegét a Pénzcentrumnak a háziorvos. Azt is elmondta, hogy a szakmai javaslatok szerint az üzemorvosi vizsgálatokon keresztül elérhetőbbé tegyék a magyaroknak a szűrővizsgálatokat.

Az alapellátó szakma régre visszanyúló javaslata, hogy a foglalkozás-egészségügyi szektort úgy kell megerősíteni, hogy az 1995-ben megnyirbált beutalási és gyógyszerfelírási jogosítványok visszaállításáról kell gondoskodni, hiszen ez hozzájárulhat a népegészségügyi programok hatékonyabb végrehajtásához, valamint a népegészségügyi szűrővizsgálatok gördülékenyebb megvalósításához. A foglalkozás-egészségügyi szegmens biztosítja az aktív munkavállalói réteg számára az egészségügyi ellátórendszerben a leginkább hozzáférhető szolgáltatást, hiszen jellemzően munkaidőben elérhető. Az ebben rejlő kiaknázatlan kapacitásokat mindenképpen a népegészségügyi mutatók javításának szolgálatába szükséges állítani. Mindez összhangban van azokkal az ágazatirányítási elképzelésekkel is, amikről dr. Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár is több alkalommal beszámolt és ami a szakma támogatását is élvezi

- tette még hozzá Békássy Szabolcs.