Veszélyben a budapestiek egészsége? Rákkeltő anyagokat találtak a Dunában

A határértékeket jelentősen meghaladó, rákkeltő arzént és benzolt, mérgező policiklusos aromás szénhidrogéneket talált a Greenpeace a volt Óbudai Gázgyár melletti Duna-parton vett mintákban.

A határértékeket jelentősen, akár százszorosan, ezerszeresen is meghaladó mértékben rákkeltő arzént és benzolt talált a Greenpeace a volt Óbudai Gázgyár melletti Duna-parton vett mintákban – közölte a zöldszervezet. A szakértők még október 12-én az alacsony vízálláskor előtűnő szennyezésből vettek mintákat a már nem működő Gázgyár területe melletti Duna-parton a kiszivárgó, bűzös, olajos folyadékból és a part iszapjából. A lerakott veszélyes hulladék ugyanis évtizedek óta szennyezi a talajvizet, a talajt, alacsony vízálláskor pedig a Dunát és a vízpart levegőjét is. Bár lassan három évtizede kötelezték a Gázgyár jogutódjait a mérgek eltávolítására, ám azt a hatóságok mégsem tudták elérni, hogy az állami tulajdonban lévő cég – jelen esetben az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. – végrehajtsa a kötelezettségét – írja a zöldszervezet.

A súlyos szennyezést bizonyító vizsgálati eredményekről értesítjük a környezetvédelmi és vízügyi hatóságokat és az illetékes minisztériumokat, továbbá kérjük ezen szervek mielőbbi intézkedését a szennyezés megszüntetése érdekében. Tájékoztattuk a Fővárosi Vízműveket, valamint a kerületi önkormányzatot is a vízpart és a vízbázis szennyeződéséről

– nyilatkozta az ügy kapcsán Simon Gergely, a Greenpeace vegyianyag-szakértője.

A Greenpeace már évek óta vizsgálódik a helyszínen, és felszólította a hatóságokat, hogy kezdődjön meg a teljes kármentesítés, és lépjenek fel a Dunába ömlő illegális szennyezés ellen. Az azóta eltelt időben azonban semmiféle előrelépést nem tapasztaltak, mert többször is elhalasztották a kármentesítés határidejét.