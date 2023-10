Ez történik a testeddel, ha 30 napig nem iszol alkoholt: kezdődhet a száraz november

Megtörtént az idei óraátállítás és megkezdődött az őszi szünet is, hamarosan pedig áthajtjuk a naptárat novemberre. Ezt a hónapot sokan szentelik a spórolásnak, visszafogottságnak, mértékletességnek szerte a világon, mielőtt még az adventi időszak beköszöntene. Az egyik novemberhez kötődő, már Magyarországon is elterjedt kihívás szintén alkalmat ad a mértékletesség gyakorlására, megtisztulásra, és még a spórolásra is: a száraz november. A száraz november legtöbbször annyit jelent, hogy 30 napig az ember egyáltalán nem iszik alkoholt, mások a böjti időszakhoz hasonlóan egyéb célokat is kitűznek az absztinencia mellé. Azt viszont a legtöbben nem tudják, hogy már az is milyen változásokat indít el a testükben, ha egy hónapig nem isznak alkoholt. Mutatjuk, milyen pozitív fizikai és mentális hatásai lehetnek a száraz novembernek.

Három nap múlva már november 1-je, azaz mindenszentek napja van. November hónaphoz számos nemzetközi kihívás kapcsolódik, ezek közül csak az egyik a száraz november. Hazánkban is ismert például a No-Shave November és a Movember is, melyek arra ösztönöznek, hogy ne borotválkozzunk novemberben, illetve növesszünk bajuszt. Vagy például november a nemzetközi regényírás hónapja (NaNoWriMo), melynek magyar közössége is van (HuNoWriMo). A legismertebb mégis az a kihívás, amikor egy hónapig tartózkodik valaki az alkoholfogyasztástól. Ez nem csak az egészségünkre gyakorol azonnali jótékony hatást: jobban megismerhetjük általa önmagunkat és az alkoholhoz fűződő viszonyunkat. A száraz november felfedheti, hogy bizonyos helyzetekben nem bírjuk megállni, hogy ne igyunk, ezt pedig a függőség jele.

A száraz november nemcsak a testi és mentális egészségre van jótékony hatással, hanem önismeretünket is fejleszti: aki száraz novembert tart, megismerheti saját viszonyát az alkoholhoz - mikor gondol rá, mikor hiányzik neki, mennyire függ tőle? Ezen túlmenően a száraz november még pénztárcabarát is. Ha valaki társasági eseményeken rendszeresen fogyaszt alkoholt, sokkal több pénzt hagy ott, mintha limonádét, gyümölcslevet, teát kortyolgatna. Aki belevág idén a száraz novemberbe, tekintse ezt önismereti és egyben pénzügyi kihívásnak is, és próbálja nyomon követni, azt is, mit jelent számára az alkoholfogyasztás és hogy mennyit spórolt az egy hónapos alkoholmegvonással.

Mit tesz a testünkkel a száraz november?

Már egy hónap alatt is rengeteg pozitív hatása lehet testünkre, ha tartózkodunk az alkohol fogyasztásától. A hatás függ attól is, hogy aki a száraz novembert tartja, átlagosan mennyi alkoholt iszik és milyen rendszerességgel egy hónapban. Viszont jellemzően éppen azok szokták vállalni ezt a kihívást, akik csökkenteni szeretnék a fogyasztásukat. Ami biztos, hogy alkoholfogyasztás nélkül javul az alvás minősége, az emlékezőképesség, erősödik az immunrendszer - erre pedig nagy szükség van ebben az időszakban!

Az alkoholmegvonás csökkenti a rák kialakulásának kockázatát, javítja a szív- és érrendszer működését és a fogyást is elősegítheti túlsúly esetén. A Healthline cikke szerint négy hét után tisztább lehet a bőr is, megszűnnek a hangulatváltozások, a viselkedés is kevésbé impulzív, sőt az alkoholtól való tartózkodásnak neurológiai előnyei is vannak. Ennél is fontosabb azonban, hogy

ha valakiaki képest tartani a 30 napos alkoholmegvonást, ez az idő elég arra, hogy megszakítsa a függőségi ciklust.

Ha például a mindennapoknak nem is tudatosan a stressz, a szorongás oldására használtuk az alkoholt, a száraz november alatt elkezdünk más megoldási stratégiát kialakítani. Ez az egy hónap pedig már elég ahhoz, hogy megszabaduljunk egy ilyen rossz beidegződéstől, új megküzdési módokat találjunk. A száraz november után többen dönthetnek tudatosan kevesebb alkoholfogyasztás, vagy akár teljes absztinencia mellett is. Az egy hónapos böjt alatt tapasztalt jótékony hatások arra ösztönözhetik azt, aki betartja az italmegvonást, hogy ezután is egészségesebb életmódot folytasson.

Karácsony előtti böjt A száraz november sok tekintetben a böjthöz hasonlít. Meghatározott ideig tartó lemondás bizonyos dologról, mellyel egyúttal egy közösség részévé válunk. Sokan nem csak az alkoholról mondanak le ebben az időszakban, hanem más, egészségtelen tevékenységekről, ételekről, italokról is. A fókuszban számukra az egészségesebb életmódra való törekvés áll.



Ezt a kihívást érdemes személyessé tenni azzal, hogy nem pusztán megvonjuk magunktól az alkoholt, illetve más italokat, ételeket, szereket, hanem aktívan teszünk is az egészségünkért. Tűzzünk ki olyan célokat novemberre, amely a saját egészségi állapotunkra, problémáinkra van szabva az alkoholtilalom mellé. Például ha sokat ülünk, gyakoroljuk a gerinctornát, ha rosszul alszunk, próbáljunk ezen segíteni az életmód változtatásával. Ha túlsúllyal küzdünk, az alkohol mellett mondjunk le egy hónapig az édességekről is. Mindenki maga ismeri a testét, mire van szüksége. Használjuk ki a száraz november időszakát arra, hogy egészségesebben kezdhessük a decembert, illetve az új évet!

Ráférne a magyarokra, hogy kevesebbet igyanak

Az utolsó elérhető adatok szerint a magyarok 29,1 százaléka nem iszik egyáltalán alkoholt, mindenki más fogyaszt alkoholt bizonyos időközönként. A lakosság 24,2 százalék ritkábban iszik, mint havonta, további 21,3 százalék havi rendszerességgel fogyaszt alkoholt. A magyarok 19,1 százaléka minden héten és 6,3 százalék minden nap iszik. (Az Eurostat adatok 2019-esek.)

Az adatfelvétel idején a 15-24 év közöttieknek 15,7 százaléka ivott heti és 24,5 százaléka havi rendszerességgel. 1,2 százalékuk pedig minden nap! Ennél is döbbenetesebb adat, hogy a 65 év feletti korosztályban 10,2 százalék, vagyis minden tizedik magas idős napi szinten fogyasztott alkoholt. A magyarok alkoholfogyasztási szokásain pedig feltehetően nem javított a pandémia, a válságidőszakok, a bizonytalanság, a szorongás, vagy az anyagi helyzet romlása.

Mi számít túlzott italfogyasztásnak?

Várandósok és a fiatalkorúak számára már egy csepp alkohol is soknak számít az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC) ajánlása szerint. Megkülönböztetnek mértéktelen ivást és nagyivást is: előbbi azt jelenti, hogy egyhuzamban nagy mennyiségű alkoholt elfogyaszt valaki, utóbbi pedig, hogy egy héten belül rendszeresen fogyaszt sokat.

A mértéktelen ivás nőknél egyhuzamban 4 vagy több italtól, férfiaknál 5 vagy több italtól kezdődik. Nagyivónak számít a nők között, aki egy héten 8 vagy több italt elfogyaszt, férfiak között aki heti 15 vagy több italt iszik meg.

Egy adag ital 3,5 deci sörnek, másfél deci bornak, illetve 4 cent röviditalnak felel meg. Tehát egy nő esetében 3 korsó sör egymás után már túlzott ivásnak számít, férfiaknál egy üveg bor. Az is túlzott fogyasztás, ha egy héten egy férfi összességében megiszik 10,5 korsó sört, vagy annál többet.

Mit okoz a túlzott alkoholfogyasztás?

A túlzott alkoholfogyasztás hosszútávon magas vérnyomást, szívbetegséget, sztrókot, májbetegséget, emésztési problémákat okoz. Nő a mell-, száj-, torok-, nyelőcső-, gége-, a máj-, a vastagbél- és a végbélrák kockázata. Az immunrendszert gyengíti, így hajlamosít a fertőzésekre. Mentális problémákhoz vezethet, szorongás és depresszió alakulhat ki. Hosszútávon pedig alkoholfüggőséghez, alkoholbetegséghez vezet.

Az egészségügyi kockázatokon kívül vannak a túlzott alkoholfogyasztásnak társadalmi és gazdasági hatásai is. Az egészségügyi problémák előbb utóbb anyagi gondot is okozhatnak, a kiadások pedig egyre nőhetnek. A mentális gondok, a depresszió a családtól is elszigetelhet, gondot jelenthet a munkahelyen is. Az elszegényedés kockázata rosszabb egészségügyi állapottal növekszik. Ezekhez a kockázatokhoz nem kell az, hogy valaki alkoholbeteggé váljon, már a rendszeres ivás, vagy az alkalmankénti nagyivás is elég hozzájuk.

Változtatni sosem késő

Ha valaki úgy érezné, túl sok alkoholt fogyaszt, első lépésként érdemes lehet kipróbálni a száraz novembert! Veszíteni nem veszít vele semmit, ha megpróbálja. Az sem baj, ha nem sikerül teljesíteni a kihívást, mert rengeteget lehet belőle tanulni, miért nem tudtuk vagy akartuk megállni az alkoholfogyasztást. Túlságosan stresszesek voltunk? Elfeledkeztünk róla, hogy száraz novembert tartunk? Olyan helyen voltunk, ahol mindenki ivott? A környezetünk tukmálásának nem tudtunk ellenállni? Ez mind olyan információ, ami segíthet minket abban, hogy visszaszorítsuk a fogyasztásunkat. Legközelebb pedig majd sikerül a kihívás.

Figyeljük magunkon, a testünkön, a mentális állapotunkon a változásokat, amelyeket az alkohol megvonása okoz. Jobban alszunk? Nyugodtabbak lettünk? Szebb a bőrünk? Javult a memóriánk, koncentrációs képességünk? Vegyük észre, hogy milyen áldozatokkal jár a testünk részéről, ha rendszeresen iszunk, vagy ha sokat iszunk és milyen jótékony hatású, ha tartózkodunk ettől.

Ha pedig úgy érezzük, hogy nem tudunk megbirkózni a kihívással, nem tudunk ellenállni, de változtatni szeretnénk, akkor kérjünk segítséget! A legelső és egyik legnehezebb lépés egy függő számára, hogy belássa, hogy segítségre van szüksége, mert egyedül nem tud megbirkózni a betegségével. A szégyen, önmaguk hibáztatása sokszor visszatartja azokat, akik még tisztában is vannak a függőségükkel, hogy segítséget kérjenek. Azonban ha egyszer túl tudnak lépni ezen, és megteszik, végtelenül hálásak lehetnek majd önmaguknak a döntésükért!

Segítséget kaphatunk többek között az Anonim Alkoholisták (AA) gyűlésein országszerte és online is.

A gyűléseken túl segíthet a leszokásban a terápia pszichológussal, pszichiáterrel, az elvonulás elvonó központokba. Ugyancsak rendkívül fontos a támogató közeg, mint bármilyen betegségnél, függőségnél. Avassuk be környezetünket, családunkat, hogy problémáink vannak, és kérjük a támogatásukat ezek megoldásához.