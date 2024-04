Így néz ki az első személyzet nélküli kocsma: mekkora sikere lenne Magyarországon?

Megnyitott a Bar Tap, a Wembley Stadion és Európa első személyzet nélküli kocsmája, mely lehetővé teszi, hogy a látogatók érintésmentesen, gyorsan és kényelmesen vegyenek italt.

Megnyitotta kapuit a Wembley Stadion első érintkezésmentes bárja, a Bar Tap, mely Európában elsőként teszi lehetővé a látogatók számára, hogy mindenféle fennakadás nélkül jussanak hozzá italaikhoz - írja a Catering Insigh.

A kezdeményezés célja, hogy felgyorsítsa a kiszolgálást és minimalizálja a sorbanállást. A stadion első emeletén található bárban a vásárlók érintésmentes fizetési módszerrel vásárolhatnak, amit egy olyan technológia tesz lehetővé, mely figyelemmel kíséri a vásárlók mozgását és pontosan meghatározza a fogyasztásukat, így a vásárlásuk összegét.

A bár ráadásul nem csak a vendégek kiszolgálása terén nyújt maradandót, de a kialakítása is egyedi. A bár esztétikai kialakítása remekül illeszkedik a stadion sporttörténelmi örökségéhez, miközben egy friss és energikus megjelenéssel bír. Az enteriőrjében dominálnak a neonfeliratok és a LED-világítás, de mindezek mellett olyan anyagok is helyet kaptak benne, mint a rozsdamentes acél vagy az ipari műgyanta padlóburkolat.

A következő hónapokban egyébként jelentős forgalmat is bonyolíthat a bár, miután a Wembley-ben több jeles eseményt is rendeznek majd. Többek között itt lesz az UEFA Bajnokok Ligája döntője, mint ahogyan Taylor Swift rekorddöntögető koncertjeit is itt bonyolítják le. Emellett fellép majd a stadionban az AC/DC, de tiszteletét teszi majd itt Bruce Springsteen is.