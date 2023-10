Egészséges mentaszörp recept: így készül a mentaszörp házilag, egyszerűen!

A menta egyike a legközkedveltebb, leggyakrabban termesztetett és vásárolt gyógynövényeknek: nem csak egészséges, hanem ízletes is, ráadásul egyszerűen eltehetjük télire, hogy egész évben élvezhessük jótékony egészségügyi hatásait. Járjunk utána egy egyszerű mentaszörp recept bemutatásával, hogy hogyan zajlik a mentaszörp eltevése télire, tartósítószerektől mentesen!

Cikkünkben a házi mentaszörp készítése kapcsán kínálunk hasznos információkat: mutatjuk, miért egészséges a menta szörp fogyasztása, és hogy hogyan történik a mentaszörp eltevése télire. Amellett, hogy megtudhatod, mi a legegyszerűbb mentaszörp recept házilag, azt is eláruljuk, hogyan tartósíthatjuk a mentaszörpöt egyszerűen, mennyi cukrot és gyógynövényt használjunk néhány üveg friss, házi mentaszörp készítéséhez. Lássuk, mit ír a legegyszerűbb mentaszörp recept!

Amit a mentáról tudni érdemes

A menta Eurázsia, egyben a Kárpát-medence őshonos fűszer- és gyógynövénye. A „menta” kifejezés egy gyűjtőfogalom: számos különböző növényfajt sorolunk ebbe, az árvacsalánfélék családjába tartozó nemzetségbe – ilyen például a mezei menta, a fodormenta, a csombormenta vagy a borsmenta, melyeknek megjelenése hasonló, azonban ízükben, növénydrogjuk erősségében lehetnek különbségek. Leggyakrabban a boltokban, gyógynövényszaküzletekben a fodormentával és a borsmentával találkozhatunk, amelyek kellemesen mentolos ízzel rendelkeznek, éppen ezért közkedvelt alapanyagai gyógyteáknak vagy természetes kozmetikumoknak is.

Miért egészséges a menta szörp?

A mentaszörp (és bármilyen más, mentát tartalmazó készítmény) gazdag mentolban és egyéb illóolajokban, cseranyagokban és flavonoidokban is, frissen fogyasztva (pl. mediterrán hangulatú salátára szórva) pedig számos jótékony hatású vitamint és ásványianyagot vihetünk be vele a szervezetünkbe. A mentafélék ismert gyógyhatásai közé tartozik, hogy akár a mentatea, akár a mentaszörp fogyasztása támogatja az emésztőrendszer megfelelő működését: a menta természetes gyógyszer lehet a székrekedésre és a szélgörcsre, de gyomorerősítő és epehajtó hatásai is közismertek.

A mentát alkalmazhatjuk mindemellett légúti megbetegedések ellen is: a mentaszörp fogyasztása meghűlés, influenza idején segíthet csillapítani a köhögést, illóolajának az inhalálása pedig tisztítja a légutakat. A menta és a belőle kivont mentol az egyik leggyakoribb összetevője továbbá a szájápolószereknek, ugyanis a menta segít elvenni a rossz leheletet is. Maga a menta szörp elsősorban természetes emésztésjavítóként használható.

Mentaszörp recept házilag: hogyan készül a mentaszörp?

A mentaszörp házilag is egyszerűen elkészíthető üdítőital, egyben az egészségünk megőrzését, közérzetünk javítását szolgáló „gyógyszer”. Nézzük, hogyan készül a mentaszörp házilag egy szuperegyszerű, filléres mentaszörp recept alapján!

A mentaszörp hozzávalói

2 nagy csokor friss menta

2 liter víz

2 kg kristálycukor

2 db kezeletlen héjú citrom

2-3 ek citromsav

ízlés szerint egyéb gyógynövények (pl. citromfű, lándzsás útifű stb.)

A házi mentaszörp recept elkészítése

Egy nagyobb fazékban keverjük össze a vizet a kristálycukorral és főzzünk belőle egy egyszerű, 1:1 arányú cukorszirupot. Amikor a szirup felforrt, tegyük bele az előzőleg alaposan megtisztított, friss mentát, illetve a karikára vágott bio citromot, majd hagyjuk lefedve kiázni egy éjszakán át. Másnap főzzük fel a mentaszörpünket kb. 10-15 perc alatt, szűrjük le, majd állítsuk be a savanyúságát kb. 2-3 ek citromsavval (mindenképpen kóstoljuk!), és már kész is az egyszerű mentaszörp recept házilag.

A mentaszörp eltevése télire

A fentiek szerint elkészített mentaszörp tárolásához csírátlanítsunk forró vízzel 3-4 db csatosüveget, majd egy tölcsér és egy merőkanál segítségével porciózzuk ki beléjük a tűzforró mentaszörpöt. Ezután zárjuk le a menta szörp üvegjeit, végül hűtsük ki őket száraz dunsztba téve – problémamentesen, hozzáadott tartósítószerek nélkül elállnak a következő mentaszezonig.