Újabb nagykedvenc dohánytermék akadt fenn a rostán: ezt is betiltják, többet nem lehet majd kapni

Franciaországban is betiltják az eldobható párologtatókat, azaz a vape-eket – szúrta ki a 444.hu

Franciaország is beáll a sorba, és betiltják az úgynevezett eldobható párologtatókat, azaz vapeket. Ezek azok a dohányzást imitáló eszközök, amik amiknek bár égéstermékük nincs, nikotint viszont tartalmaznak. Sokaknak pedig az a fő problémájuk vele, hogy a mindenféle ízesítéssel elnyomják a cigaretta amúgy kellemetlen szagát, viszont nikotintartalmuk miatt, ugyanúgy függőséget okoznak.

A miniszterelnök, Élisabeth Borne az RTL műsorszolgáltatónak elmondta, hogy a kormány „hamarosan új nemzeti tervet terjeszt elő a dohányzás elleni küzdelemre, amelynek keretében betiltják az eldobható elektronikus cigarettákat, amelyek rendkívül rossz hatással vannak a fiatalokra". A termékek más európai országokban is fekete listán vannak, Belgiumban tilos online értékesíteni, Írországban éppen konzultálnak róla, Németországban pedig be is vannak tiltva az ízesített e-cigaretták.