Illegális tevékenységen kapták a magyar sztárénekesnőt: komoly büntetésre számíthat

Tolvai Reni énekesnő az Instagramra posztolt képet magáról, amint Elf Bart szív - szúrta ki a Bors. Az Elf Bar egy többféle ízben elérhető, nikotinos vagy nikotinmentes folyadékkal előre feltöltött, akkumulátoros, eldobható, dohányzást imitáló eszköz. Egyszerű használata és kompakt kiszerelése miatt vált népszerűvé, főleg a fiatal korosztály körében. Bár az Elf Bar ellenes koalíció hatékony működésének köszönhetően a közterületek és iskolák környékéről visszaszorult az értékesítése, ennek ellenére online hirdetésekben, különböző, főként külföldi weboldalakon, illetve közösségi médiafelületeken többször ajánlják vételre – írta korábban a Pénzcentrum.

A lap szerint birtoklása és használata is büntetendő, éss mivel egy 6500 fős követősereggel rendelkező híresség él vele, még a népszerűsítés kategóriáját is kimeríti. Majd hozzáteszik, a törvény bünteti ennek birtoklását és terjesztését, különösen pedig ennek népszerűsítését. Környezetvédelmi szempontból is problémás ennek használata, ugyanis egyszer használatos, fel nem tölthető akkumulátorral rendelkezik, így néhány hét használat után kukába kell dobni.