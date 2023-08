Rég elfeledett, rettegett népbetegség térhet vissza: kezelés nélkül súlyos következményei lehetnek

Bár sokáig visszaszorulóban volt, ismét egyre jobban terjed az egyik legrégebben ismert szexuális úton átvihető megbetegedés. „Nagy utánzó” – így is nevezik, mert hajlamos arra, hogy más fertőzések tüneteit utánozza; éppen ezért a korai tüneteket nem könnyű elkülöníteni. Pedig célzott szűrővizsgálattal már időben fel lehet ismerni – derül ki az A-Lab Pharma Egészségügyi Monitorából.

Sokan még mindig azt hiszik, hogy ezt a betegséget nem lehet gyógyítani, ami nem igaz, viszont kezelés nélkül súlyosak lehetnek a következményei. A fertőzést a Treponema pallidum nevű baktérium okozza, s a tünetek négy szakaszra oszthatók. A legkorábbira az érintkezés helyén jelentkező fájdalommentes seb vagy kiütés jellemző. A fertőzés kezelésének leghatékonyabb módja az intramuszkuláris adagolt penicillin. Vagyis a betegség könnyen kezelhető, a kezelés széles körben elérhető. Kezeletlenül hagyva azonban a szifilisz hosszú távú neurológiai, és szív- és érrendszeri betegségekhez is vezethet.

2023 tavaszán az Egyesült Államok közzétette a szexuális úton terjedő fertőzésekről szóló legfrissebb adatait. Legnagyobb mértékben a szifilisz növekedett: 2020 és 2021 között az esetek száma egyharmaddal ugrott meg, és ezzel hetven év óta a legmagasabb bejelentett esetszámot érte el. Nőtt a gonorrheában (kankó vagy tripper) megbetegedettek száma is, 4 százalékkal.

A jelenség a nagyvilágban is tapasztalható: az Egészségügyi Világszervezet, a WHO adatai szerint 2020-ban világszerte 7,1 millió új szifiliszes esetet regisztráltak. Az Egyesült Királyságban a szifiliszes megbetegedések aránya 2020 és 2021 között 8,4 százalékkal ugrott meg, és 2022-ben 1948 óta a legmagasabb szintet érte el – olvasható a BBC írásában. Kanadában 2011 és 2019 között csaknem megnégyszereződött a szifilisszel megfertőződtek száma. Ausztráliában az esetszámok 90 százalékkal emelkedtek 2015 és 2020 között.

A korábbi évtizedekben a legtöbb szifiliszes eset még a meleg, biszexuális és egyéb, férfiakkal szexuális kapcsolatot létesítő férfiak körében fordult elő. A világ egyes részein – Kanadában, az Egyesült Államokban – a férfiak körében már csökkenőben van a szifiliszes esetek száma, azonban emelkedik a nőknél. Ez egyben a veleszületett szifilisz magasabb arányához is vezet. Az Egyesült Államokban a veleszületett szifiliszes esetek száma – amikor az anya a terhesség alatt adja át a fertőzést gyermekének, gyakran azután, hogy a partnerétől elkapta – 2020 és 2021 között 32 százalékkal, 2016 és 2020 között pedig a három és félszeresére nőtt. Az amerikai kontinensen 2021-ben 30 ezer esetben fordult elő szifilisz-átvitel terhes anyáról magzatra, amit a szakemberek kiemelkedően magasnak tartanak. Ez súlyos következményekkel járhat: vetéléssel, halvaszületéssel, koraszüléssel, alacsony születési súllyal, a baba röviddel a születés után bekövetkező halálával.

A nemi úton terjedő betegségek, köztük a szifilisz fertőzöttség növekedése valószínűleg összefügg a megelőzésükre szolgáló forrásoknak a világjárvány idején bekövetkezett elapadásával is – véli Maria Sundaram, a wisconsini Marshfield Clinic Kutatóintézet munkatársa.

A HIV elleni antiretrovirális terápia megjelenésével a HIV-fertőzés kockázata már nem ösztönzi az embereket óvszerhasználatra vagy a nemi úton terjedő betegségek elleni egyéb megelőzési stratégiák alkalmazására, ezért is nőhet ennyire a szifiliszes esetek száma – érvel Leandro Mena, az amerikai CDC (Centers for Disease Control and Prevention – Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ) szexuális úton terjedő betegségek megelőzésével foglalkozó részlegének igazgatója.

Japán kutatók napjaink szexuális gyakorlatának megváltozásában vélik felfedezni az okokat. Vizsgálatukban arra a következtetésre jutottak, hogy a társkereső alkalmazások használata és a védekezés nélküli alkalmi szex gyakorisága markánsan összefügg a szifilisz előfordulási gyakoriságával.