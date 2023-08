Folytatódik az édesítőszer-botrány: már a fogorvosok is kiakadtak a cukormentes üdítőkre?

Hetek óta lázban tartja a magyar sajtót az, hogy vajon mennyire jó az egészségünkre nézve az aszpartám, vagy más, szintén édesítésre használt szerek. Most azonban egy fogorvos szólalt fel, aki szerint az édesítőszerek esetében többnyire csak a rákkeltő hatásukról van szó, miközben egy fontos információ rendszeresen kimarad az egészségügyi kockázatokról való tájékoztatás közben. Ugyanis arról kevesen beszélnek, hogy milyen problémákat okozhatnak a szánkban. A Pénzcentrum most annak járt utána, hogy tényleg minden téren hatalmas kockázatot jelentenek-e az édesítőszerek.

Nem rég számoltunk be mi is arról, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egy mesterséges édesítőszert, egészen pontosan az aszpartámot átsorolta a lehetséges rákkeltőszerek közé. Ennek ellenére a legtöbb szakértő világszerte azt nyilatkozta, hogy a mesterséges édesítőszerek és a rák közötti kapcsolat nagyon gyenge. Azonban most egy új probléma merült fel az orvosok, azon belül is a fogorvosok körében.

Dr. Melissa Weintraub, a Rhode Island állambeli Providence-i fogorvos szerint ugyanis bár az egyértelmű, hogy az aszpartám rákkal való kapcsolata nem bizonyított, azonban a jó szájhigénia megőrzése miatt érdemes továbbra is beszélni a mesterséges édesítőszerekről. De mindenekelőtt nézzük meg közelebbről, hogy mi is pontosan az aszpartám.

Ezt a mesterséges édesítőszert először az 1960-as években fejlesztették ki, és körülbelül 200-szor édesebb, mint a cukor. Éppen emiatt kevesebb kell belőle, mint a természetes édesítőszerekből, hogy ugyanazt az ízt elérjük. Ez azt jelenti, hogy az aszpartámot tartalmazó termékekben kevesebb a kalória, mint a cukorral készült változatukban. A szer pedig számos diétás üdítőben megtalálható, valamint néhány cukormentes rágógumi és joghurt is ezzel készül.

Dr. Weintraub úgy véli, hogy a WHO mesterséges édesítőszerekről szóló határozata arra késztetheti az embereket, hogy az aszpartám bizonyítottan rákot okoz, ami alapvetően félreértéshez vezethet, ugyanis nem a rákkeltő anyagokhoz sorolta be a szervezet, hanem a lehetséges rákkeltő anyagokhoz, írja a DailyMail.

Annak fényében még nehezebb bizonyítani az összefüggést, hogy az IAEC aszpartámértékelése nem veszi figyelembe a kockázatot vagy az ártalom valószínűségét, pusztán a veszélyt, ami csak a károsodás lehetőségét emeli ki

– mondta el Dr. Weintraub.

Egy, a franciaországi BMJ-vel készített, 100 ezer főt magában foglaló tanulmány szerint a mesterséges édesítőszerek nagy mennyiségben történő fogyasztása összefüggésbe hozható a rákkal és a szívbetegségek kialakulásának magasabb kockázatával. Míg egy másik, 2020-as tanulmány szerint a leukémia és a limfóma kockázata növekedett az aszpartámot fogyasztó egerek szervezetében. A dózisok azonban ezekben a kísérletekben csaknem négyszer akkorák voltak, mint az egerek súlya, így az emberi kockázat referenciapontja nem tekinthető egyértelműnek.

Dr. Weintraub arra is rámutatott, hogy a múlt hónapban az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) elítélte a WHO megállapítását.

Az FDA számára nincs vita az aszpartámról, amely az egyik leggyakoribb cukorpótló az olyan élelmiszerekben, amiket a fogorvosok is javasolnak

– emelte ki az orvos, aláhúzva, hogy a WHO sem vetett fel aggályokat az aszpartámmal kapcsolatban a jelenlegi felhasználási szint mellett és a szervezet az elfogadható napi bevételen se változtatott.

Azonban míg az aszpartám felkeltette a WHO haragját, számos más típusú mesterséges édesítő létezik, mint a szacharin, a szukralóz és a stevia. Bár a mesterséges édesítőszerek egészségre gyakorolt hatásában a mai napig nincs feltétlen egyetértés, a túl sok cukor fogyasztásának kockázata azonban már bizonyított. Ezutóbbit ugyanis rendszeresen összefüggésbe hozzák számos krónikus egészségügyi problémával, mint például a szívbetegség, a magas vérnyomás, a stroke, a depresszió és a rák.

A cukor egyfajta mumus a fogorvosok körében, ugyanis a fogyasztása táplálja a szájbaktériumokat, amelyek melléktermékként olyan savat termelnek, amely erodálja a fogzománcot. Ha ezt nem tartjuk kordában, akkor ez fogszuvasodáshoz és különböző szájbetegségekhez vezethet. Ez pedig még az egészségesebb, természetesebb cukorformákra is igaz, mint a gyümölcsökben található fruktóz

– fejtette ki Dr. Weintraub, hozzátéve, hogy az édesítők előnye az, hogy megfékezik a cukoréhséget, így kevesebb cukros, magas kalóriatartalmú ételeket fogyasztunk. A fogorvos pedig kifejezetten rámutatott arra, hogy a legegészségesebb még mindig a cukormentes rágó.

Azáltal, hogy a rágáson keresztük serkenti a nyáltermelést, a rágó segít helyreállítani a száj kémiai egyensúlyát úgy, hogy ásványi anyagokat, például kalciumot és foszfátokat termel

– feltette ki Dr. Weintraub, kiemelve, hogy ez a folyamat visszafordítja a fogszuvasodásért felelős savak által okozott károsodást. Egy 2019-es tanulmány például azt találta, hogy azoknál az embereknél, akik rendszeresen rágnak cukormentes rágót, 28 százalékkal kevesebb a fogszuvasodás kialakulásának esélye, mint azoknál, akik nem.

Azaz kár démonizálni a mesterséges édesítőket, azon belül is az aszpartámot, mert a jelenlegi kutatások alapján nem veszélyes az egészségünkre, sőt sok esetben akár még jobb választásnak is mondható, mint a természetes változataik.