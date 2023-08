Ezt rengeteg magyar nő elrontja a terhessége alatt: megnehezítheti a szülést

Évtizedekkel ezelőtt még kevesebb figyelmet kapott a várandósok fizikai felkészítése a szülésre, ma már szerencsére sok mozgásforma közül választhatnak a kismamák. De miért fontos, hogy rendszeresen mozogjunk áldott állapotban is?

„A várandósság nem betegség, azonban egy különleges állapot, amely nagymértékben igénybe veszi a női testet és a lelket is. A kismamák olyan érzéssekkel találkoznak, amelyekkel korábban nem és ezeket meg kell tanulniuk kezelni.” – kezdi Jeges Jutka, négygyermekes édesanya, aki huszonöt éve tart dinamikus kismama tornát és már több mint tízezer várandósságot kísért végig. – „A rendszeres mozgás hozzájárul ahhoz, hogy a kismama testileg és lelkileg is felkészüljön a szülésre, sőt konkrétan segíthet is a szülés könnyebbé tételében.”

Vannak nők, akik a korábban végzett sportot folytatják várandósan is, sokan azonban kifejezetten erre az időszakra kialakított tornát, jógát vagy hasonló mozgásformát választanak. A speciálisan kismamáknak kifejlesztett mozgássorok segítenek abban, hogy a nők tudatosabban éljék meg a várandósságot, enyhítsék annak nehézségeit - mint például a hátfájás -, lazítsák az izmokat, javítsák a keringést és kézben tudják tartani a súlygyarapodást.

„Az én tornáimon intenzív mozgással tartják meg erőnlétüket a kismamák, de legalább ennyire fontos a lelki támogatás. Különösen az első gyermeknél, a támogató közösség, a tabuk nélküli beszélgetések, a kérdésekre és kételyekre kapott válaszok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a hölgyek magabiztosan készüljenek a gyermekáldásra.” – mondja Jeges Jutka, hozzátéve:

A magabiztosság, a félelmekkel való szembenézés és a fizikai erőnlét pedig óriási segítséget jelenthet a szülőszobán és a gyermekágyas időszakban.

„Három várandósságom alatt jártam Jutkához kismama tornára” – meséli Kiss Gabriella – „és ezek az órák nemcsak abban segítettek, hogy jól viseljem a terhességet, hanem alkalmat adtak arra is, hogy csak magammal és a babával foglalkozzak. Igazi felüdülés volt: egy olyan program, amihez ragaszkodtam, ami feltöltött energiával. A szüléskor pedig abban segített, hogy amikor az utolsó energia-morzsákat is össze kellett szednem, és azt hittem, már nincs bennem több, akkor volt még honnan erőt venni. Biztos vagyok benne, hogy az adott erőt a végén, hogy rendszeresen mozogtam a várandósság alatt”.