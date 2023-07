Rengeteg magyar teszi ezt nap mint nap a testével: fogalmuk sincs, mekkorát hibáznak

Ha az egészségünk kerül fókuszba, nagyon sokan a halogatás nagymesterei vagyunk. A kifogások és a magyarázatok sora soha nem ér véget, ha arról van szó, hogy kicsit jobban oda kellene figyelnünk magunkra, amire meg is mutatkoztak szervezetünk részéről az első intő jelek. Pedig a legjobban ilyenkor kellene résen lenni, cselekedni, mert ha már kialakulásuk kezdetén kezeljük a kisebb vagy éppen nagyobb problémákat, azzal nagyon sokat tehetünk életminőségünk fenntartásáért, javításáért. Nem utolsósorban pedig jó eséllyel elkerülhetjük a komolyabb betegségeket.

Ne csak akkor forduljunk szakemberhez, amikor már elviselhetetlenné, élhetetlenné válik egy-egy tünet. Fontos, hogy olyan kapcsolatot alakítsunk ki saját magunkkal, amelynek alapja a folyamatos törődés. Mert ki ismerhetne jobban bennünket, mint mi magunk, ki figyelhetne jobban ránk, mint saját magunk? Ez óriási felelősség, de egyben lehetőség is, hogy ne csak elszenvedői, hanem aktív alakítói legyünk az életünknek.

„Nem állítom, hogy a mai környezetben gyerekjáték lenne az egészségmegőrzés. A mögöttünk lévő pandémia, az igencsak súlyos terheket ránk rovó gazdasági helyzet, és még sok más egyéb, elképesztő mértékű stresszt tud generálni nap mint nap, ami, mint tudjuk, hosszú távon kifejezetten sok kárt okoz egészségi állapotunkban. A folyamatos rohanásban, megfelelési kényszerben könnyen ott találjuk magunkat, hogy mindenre kell, hogy jusson idő, kivéve önmagunkra. Márpedig a jóllétünk mindennek az alapja. Ha egészségesek vagyunk, jó a közérzetünk, tele vagyunk energiával, az kihat a környezetünkre és a tevékenységeinkre is”- hívta fel a figyelmet dr. Fábián Mária, neurológus, egészségszakértő.

Tudjuk, mégsem tesszük!

A csapból is az folyik, mi az egészség megőrzésének négy legfontosabb alappilére, mégsem törekszünk rá eléggé, hogy beépítsük őket az életünkbe. Akármennyire is sietősek a napjaink, soha nem az étkezésre szánt időn kell spórolni. A testünk elsődleges tápanyagforrásai ugyanis azok az ételek, amiket elfogyasztunk. Sokat árthatunk vele, ha rendszertelenül, hol semmit, hol pedig óriási mennyiséget eszünk, vagy éppen napról napra gyorséttermekben intézzük el futtában az étkezéseket. De éppen ennyire lényeges az is, hogy megfelelő mennyiségű folyadékot juttassunk a szervezetünkbe, ami nem koffein, nem cukros vagy éppen cukormentes üdítő, hanem színtiszta víz.

„Rászoktunk arra, hogy nagyon kényelmes életet élünk. Lehetőség szerint mindenhova autóval vagy tömegközlekedéssel megyünk, lépcsők helyett pedig főként a liftet használjuk. Ha nem szánunk külön időt a mozgásra, könnyen és rövid időn belül arra eszmélhetünk, hogy testsúlyunk gyarapodott, energiaszintünk gyakran még a legfontosabb napi teendők elvégzéséhez sem elegendő” - fejtette ki a szakember.

Negyedik pillérként a vitaminok és az étrend-kiegészítők alkalmazását említette. Meglátása szerint pótlásukra azért van különösen nagy szükség, mert napjainkban sokkal kevesebb fordul elő belőlük természetes formában a zöldségekben és a gyümölcsökben, mint 50 vagy akár 100 évvel ezelőtt.

Nem mindenre a gyógyszer a megoldás!

A felgyorsult élettempó része az is, hogy nincs idő rosszul lenni, nincs idő betegnek lenni, és pláne nincs idő arra, hogy nyomozgassuk kellemetlen érzeteink okát. Az egyszerű és gyors megoldásokra törekszünk, amelyre látszólag tökéletes választ adnak a gyógyszerek. Hiszen mit hallunk? Ha nem tudunk elaludni, vegyük be ezt a pirulát, és rövid időn belül szemünkre jön az álom. Ha fáj a fejünk, ez és ez a gyógyszer pillanatok alatt elmulasztja. Ha savasnak érezzük a gyomrunkat, semmi gond, azonnali megoldást kínál rá az a bizonyos tabletta. És valóban, lehet, hogy a tünetek el is múlnak, de mivel magát az okot nem derítettük ki és nem kezeljük, újra és újra vissza fognak köszönni.

„Én teljes mértékben a test holisztikus megközelítésében hiszek, azt vallom, hogy mindent összefüggéseiben kell vizsgálni ahhoz, hogy megtaláljuk a problémák valódi gyökerét. És nemcsak a testben, hanem a pszichében is, mert bizony sokkal több betegség indul el abból az irányból, mint gondolnánk. Gyógyszerekre szükség van, de nagyon meg kell nézni, hogy mi az, amit velük szeretnénk kezelni, gyógyítani, és mi az, amit mással, például vitaminokkal, életmód- és étrendváltoztatással sokkal kíméletesebben és hosszú távon eredményesebben lehetne megvalósítani” - jegyezte meg dr. Fábián Mária.

A páciens nem csak „csepp a tengerben”

Ideje félretenni az orvosokkal, egészségügyi szakemberekkel szembeni félelmeket és ellenérzéseket. Ma már számos olyan megoldás létezik, ami az egyéni életmódba is beilleszthető, nem kell órákat zsúfolt várótermekben ülni, hogy sorra kerüljünk, lehetőség van egyéni konzultációkra, akár online formában is.

Amikor "kórházi orvosból" magánorvos lettem, megtapasztaltam, hogy sokkal több időm marad egy-egy páciensre. Valóban rá tudok figyelni, meg tudom hallgatni a panaszait, és így a számára legjobb, legszemélyesebb lépéseket tudom előírni. Később megfigyeltem, hogy az orvosi protokollt szigorúan betartva nem érek el olyan eredményt, mint azok a renitens páciensek, akik nem megszokott módon vitamint szedtek, vagy netán táplálékkiegészítőt. Sőt gyakran minden utasításom ellenére bizonyos gyógyszereiket is elhagyták. Így jutottam a sok ezer ember segítségével oda, hogy mertem ajánlani vitamint és táplálékkiegészítőt, és nem tartottam a mellékhatásoktól. A cél, hogy jól működő testi állapotot tartsunk fenn a rohanó világban élve. Azt döntöttem el, hogy megtanítom az embereket arra, hogyan működik jól az emberi test. Tudjon mindenki arról, mit tehet az egészsége megőrzéséért, és annak helyreállításáért

- avatott be zárásként a filozófiájába a neurológus, egészségszakértő.