Megannyi magyar nő szenved ettől a modern népfenétől: a nyár nekik pokol, sokan tehetetlenek

Javában tombol a nyár és a strandszezon, sokaknak azonban ez az év leggyötrelmesebb időszak - vélekedik a tanácsadó, aki szerint rengeteg olyan nő van, aki a testalkata miatt egyszerűen nem mert kimenni a strandra. A túlsúly viszont csak nagyon ritkán vezethető vissza egészségügyi problémákra, az esetek nagyon nagy százalékában valami pszichés dolog áll mögötte.

Javában tombol a nyár és a strandszezon, sokaknak azonban ez az év leggyötrelmesebb időszaka. Ők azok, akik előre rettegnek a nyártól, amikor fürdőruhát kell húzniuk és mások előtt megmutatni a testüket - írja közleményében az IdealBody. Az életvezetési tanácsadó szerint sokan már-már az önutálatba sodorják magukat, olyannyira nem képesek elfogadni önmagukat. Az életvezetési tanácsadó szerint a legtöbb esetben pszichés problémákra vezethető vissza az önelfogadás hiánya.

„Nehezebb levetkőzni és kimenni a strandra megmutatni a testünket, ha nem fogadjuk el önmagunkat, és ezáltal a testünket sem, mert ez a két dolog kéz a kézben jár. Az önelfogadás ugyanis azt jelenti, hogy elfogadom magam belül is és kívül is, ahogyan kinézek, az esetleges plusz kilóimmal, hurkáimmal együtt. Ha a személyiségem többi részét sem fogadom el, valószínűleg a testemmel is lesznek problémáim” - fejtette ki Bús Tímea, az IdealBody életvezetési tanácsadója.

A szakértő szerint leginkább női problémának tekinthető ez a jelenség, mert túlnyomó többségében a nők azok, akik nem mernek levetkőzni és megmutatni magukat. „Ez nem is csoda, hisz egy egész iparág épül arra, hogy hogyan legyünk karcsúbbak, legyen szó itt a zsírleszívásról vagy a különböző testtekercselésekről. Ennek ugye az egyik szezonja a nyár, hiszen mindenki erre készül, de már januárban kezdjük a fogadalmakkal. A következő fogyókúrás időszak a tavasz, amikor szép fokozatosan elkezdenek lekerülni a mindent takaró ruhadarabok” - tette hozzá a tanácsadó.

Bús Tímea szerint erre a jelenségre csak ráerősít, hogy a közösségi médiában hatalmas a versenyfutás a tökéletesség hajszolásában, ami nagyon kedvezőtlenül befolyásolja a nők önképét.

„A nők felé a közösségi média erőteljesebben sugallja, hogy milyennek kellene lenniük és ehhez képest milyenek vagyunk. Annak a felvállalása, hogy nem vagyok tökéletes, nagyon sok embernek nehézséget okoz. Az állandó összehasonlítgatás az általunk látott és tökéletesnek beállított képpel, nem reális elvárásokat támaszt bennünk saját magunkkal szemben. Csupán néhány olyan oldal van, ahol a valóságot is láthatjuk, mondjuk, hogy például Jennifer Lopeznek is van narancsbőre, ami teljesen természetes, hiszen negyven fölött nagy eséllyel magunkon is találkozunk vele. Ebben a korban a hormonális változások miatt is eleve nehezebb a fogyás, mint ahogyan egy esetleges pajzsmirigy-problémával is. Alapvetően azonban kis százalékban oka a túlsúlynak egy egészségügyi probléma, a kutatások szerint az esetek úgy 85-95 százalékában pszichés eredet áll mögötte, rossz környezeti szokások és berögzött minták.”

Gyermekkorban gyökerezik az önelfogadás hiánya

Az életvezetési tanácsadó szerint sokan gyerekkorukból hozzák magukkal az önelfogadás hiányát, ami miatt szégyellik a testüket is.

„Ha annak idején azt éltük meg a szüleink részéről, hogy nem fogadtak el minket igazán, ezt visszük tovább a felnőttkorunkba is. És ahogyan a személyiségünk bizonyos részeit nem tudjuk elfogadni, úgy a testünknek bizonyos részeit sem tudjuk elfogadni. Nagyon gyakori, hogy ezeket a testrészeinket takargatjuk, például a narancsbőrünket, mert szégyenérzetünk van tőle. Az is előfordul, hogy valaki egész nyáron nem megy strandra és nem vetkőzik le, mert cikinek éli meg a testét. Ennek az az előszobája, hogy önmagunkat is annak éljük meg. Ehelyett gondoljunk inkább pozitívan arra, hogy mire képes a testünk, milyen összetett belső folyamatokat végzünk, hogyan mozgunk, érzékelünk. De megélhetjük a testünk által a kreativitásunkat és a gyönyört is és tudunk törődni a testünkkel azáltal, ahogyan eszünk és alszunk. Ha így, kicsit tudományosabban nézünk a testünkre, más lesz a viszonyunk vele” - magyarázta Bús Tímea.

A szakember szerint több olyan módszer is van, amivel fejleszthetjük az önelfogadást és az önszeretetet, ilyen például, ha írásban megdicsérjük magunkat és ezt vissza is olvassuk magunknak, vagy hálát adunk a testünknek bizonyos funkciókért. Az egyik leghatékonyabb módszer pedig a szomatodráma.

„Ha nem is vagyunk megelégedve magunkkal, keressünk olyan pontokat, amelyeket értékelünk és fontosnak tartunk. Ha sportolunk és aktívak vagyunk, az is nagyon sokat tesz ahhoz, hogy pozitív legyen az énképünk. Ha megpróbálunk jelen lenni minden pillanatban és élvezni, ahogy a friss levegőt beszívjuk, ahogy érezzük az ízeket, ezek az apróságnak tűnő dolgok is nagyon sokat jelenthetnek, hiszen általában nem így viselkedünk önmagunkkal. Sok fogyókúra azért hal el, mert egy önutálatban kezdjük el. Az az igazán jó indulópont a fogyáshoz, ha objektíven próbáljuk látni magunkat, amikor azt nézzük, ami van, legyen az narancsbőr, plusz kilók vagy bármi negatívum, de csupán a kritikákkal és az önutálattal nagyon nehéz lenne eredményt elérni. Mellette meg kell találjuk az akár legapróbb pozitívumokat is. Sokszor szakemberre van szükség ahhoz, hogy közel kerüljünk a saját testünkhöz. Ez pedig elengedhetetlen, mert testi tüneteink is lesznek, ha nem fogadjuk el magunkat. Innen nézve már maga a túlsúly is egy tünet" - mondja a szakember.