Óriási fájdalomtól szenved több ezer magyar gyermek: ezek a tünetek, nagyon oda kell figyelni

Minden negyedik gyermeket rendszeresen kínozza a fejfájás egy új hazai kutatás eredményei szerint. A fiatalok fejfájását gyakran nem veszik olyan komolyan, mint a felnőttekét, pedig hosszú távon jelentősen ronthatja a gyerekek életminőségét. Ezért fontos, hogy a szülők figyeljék a tüneteket és ne hagyják figyelmen kívül a problémát.

A gyermekeknél az egyik leggyakoribb fájdalomtípus a fejfájás2, a fiatalok 25 százalékának rendszeresen fáj a feje, 35 százaléknak évente néhány alkalommal, 33 százaléknak pedig ritkábban. A kutatásból kiderült, hogy a diákok 27 százalékának kellett már otthon maradnia iskolaidőben a fejfájás miatt. A fiatalabb, 20-29-es korosztály 35 százaléka jelölte, hogy gyermeke már többször is kimaradt valamilyen elfoglaltságból a fejfájás miatt.

Az online oktatás hatását eltérően ítélték meg a nők és a férfiak, míg az anyukák 12 százaléka tapasztalta, hogy gyermeke gyakrabban számol be fejfájásról az otthontanulástól, addig az apukáknak csak 6 százaléka észlelte ugyanezt. A felnőttekhez hasonlóan a gyerekek is fáradtak, ingerlékenyek lehetnek, amikor fáj a fejük, emiatt gyengül a motivációjuk és a koncentrációs képességük, ez pedig akár a tanulmányi eredményekre is kihathat. Ezt sajnos a válaszadók 18 százaléka már megtapasztalta. Kifejezetten fejfájás miatt szintén 18 százaléknak kellett már gyermekorvoshoz fordulni.

Ha gyermekük fejfájásról számol be, a diplomások kevésbé aggódnak, mint az alacsonyabb iskolai végzettségűek. Míg a 8 általános iskolai osztályt végzettek 75 százaléka és a szakmunkást elvégzők 58 százaléka azt válaszolta, hogy nagyon komolyan veszi gyermeke fejfájását, az érettségizetteknek 36, a diplomásoknak 28 százaléka jelölte meg ugyanezt.

Természetesen a diplomával vagy érettségivel rendelkezők sem bagatellizálják el a problémát, előbbiek 11, utóbbiak 1 százaléka válaszolt csak úgy, hogy nem tartja fontosnak a témát. A nemek között is jelentős eltérés figyelhető meg, a nők 54 százaléka vallja magáról, hogy nagyon komolyan foglalkozik a problémával, míg a férfiaknak 41 százaléka. Az 50 év feletti szülők aggódnak a leginkább, 64 százalék jelölte, hogy nagyon komolyan veszi gyermeke fejfájását.

Sajnos már egészen fiatal korban jelentkezhet az első fejfájás, a kitöltők 12 százalékának gyermeke már 6 éves kora előtt jelezte a problémát, a legnagyobb mértékben pedig az 6-8 éves korosztály érintett 37 százalékkal, az összes korcsoportban csupán 14 százalék, aki még nem panaszkodott. A tünetek szerencsére a legtöbbször könnyen enyhíthetők akár friss levegő biztosításával, vizes borogatással, vízivással, illetve pihenéssel.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A megelőzés is sokat segíthet olyan egyszerű életmódbeli változtatásokkal, mint a rendszeres testmozgás - lehetőség szerint a friss levegőn -, több zöldség és gyümölcs fogyasztása és elegendő alvás. Ha ezek a módszerek sem segítek, a fiatalok igényeinek megfelelő fájdalomcsillapító gyógyszerkészítmények is rendelkezésre állnak. Ha viszont a tünetek az otthoni kezeléssel nem javulnak, orvoshoz kell fordulni.

Sokszor tapasztalom a szülők között, hogy a fejfájást egy felnőttkori problémának tartják, emiatt nem ismerik fel az erre mutató tüneteket gyermekeiknél. Ha azt vesszük észre, hogy gyermekünk levert hangulatú, fáradt, játék helyett inkább aludna, érdeklődjünk tőle, pontosan hogyan érzi magát, fáj-e valamije, és kezeljük a problémát a tünetek alapján

– javasolja Dr. Kőnig Róbert gyermeksebész.