Veszélyes óriásdarazsak bukkanhatnak fel Magyarországon: borzalmasan nagyok és aggresszívek

Van rá esély, hogy Magyarországon is megjelenjenek a japán óriás lódarazsak, melyeknek a csípésük is rendkívül veszélyes. De hogyan ismerjük fel?

Egyre több jelentés és sajtóhír szól arról, hogy az Egyesült Államok után Franciaországban is megjelentek az óriás japán lódarazsak. Állítólag van olyan is, amely eléri egy kisebb egér méretét, csípésük pedig életveszélyes, mert mérget is tartalmaz - írja a Bors.

A lapnak nyilatkozó Orbán Zoltán, a Magyar Madártani Egyesület szóvivője azt mondta: a lódarazsak nem a klíma, hanem a kereskedelem változásai miatt jelenhettek meg Európában.

Alapvetően nem a klímaváltozás okozza a terjedésüket, hanem a globális kereskedelem. A szállítmányok akaratlanul is terjesztik az invazív fajokat. Korábban láttam egy ismeretterjesztő filmet a japán óriás lódarazsakról. A készítői űrruhához hasonló ruhába öltöztek, és az egyikük mégis életveszélybe került, mert amikor leguggolt, nem vette észre, hogy a térdhajlatában volt egy darázs, ami az összenyomásakor azonnal támadt. Az embert mentő vitte el

- fogalmazott Orbán Zoltán.

