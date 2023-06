Egyre nagyobb bajban a magyar gyerekek? Súlyos dolog derült ki a magyar védőnőkról

Akár százak is elhagyhatják a védőnői szolgálatot július elsejétől, mert továbbra is súlyos a bizonytalanság. Közben az is kiderült, pontosan hány védőnő van jelenleg az országban.

Július elsejétől nagyon sok védőnő hagyhatja el a pályát, amint életbe lép az a rendelet, mely után az önkormányzati fenntartású védőnői szolgálatok állami, kórházi fennhatóság alá kerülnek. Az átállás nem zökkenőmentes, nagy a bizonytalanság akörül, hogy az új munkáltató megadja-e majd a különféle pótlékokat, mennyivel változik a dolgozók fizetése - erről nemrég lapunk is beszámolt.

Több védőnő is a pályaelhagyáson gondolkozik a 11. kerületben, ha az állam átveszi a védőnői ellátást, van, aki már be is adta a felmondását – mondta el egy kerületi védőnő az RTL Híradónak. A július 1-jétől életbe lépő szerződésüket még nem is látták, azt sem tudják, mennyit fognak keresni.

A legtöbb kolléganőm nevében elmondhatom, hogy a legnagyobb problémánk a jövőnket érintő bizonytalanság

– fogalmazott Juhász Bianka a műsorban, aki 8 éve védőnő a 11. kerületben. Azt is elmondta, hogy hiába kell az új szerződés szerint dolgozniuk egy szűk hónap múlva, még nem is látták azt, nem tudják, mennyi lesz a fizetésük. Azt gondolják, hogy az új szerződés hátrányosan is érintheti a védőnőket, emiatt több kolléganője a pályaelhagyást fontolgatja. Az MTI által kiadott grafikonon látszik, mennyi védőnő van jelenleg az országban (időszakos, teljes- vagy részmunkaidőben összesen), ezen azt láthatjuk, hogy számuk nőtt az elmúlt években.