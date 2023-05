Súlyos: az 1-3 éves gyerekek negyedének vannak félelmei különböző ételektől

Egyedi tervezésű pólóival minden eddiginél újszerűbb megközelítésű kampánnyal népszerűsítené a hazai zöldségfogyasztást a MyFarm kosárközösség-hálózatának alapítványa. A Brancs közösségi piacterén indított kampányuk során bárki a MyFarm nagykövetévé válhat, hiszen a pólók viselésével minden támogató maga is reklámtáblává válik egy-egy zöldség vagy gyümölcs számára.

A MyFarm Gazda Alapítvány 2020 óta folyamatosan igyekszik tenni azért, hogy a termelők, a fogyasztók és a társadalom edukációjával együtt mozdíthassa elő a hazai zöldségfogyasztás növekedését, a szezonális étkezés térnyerését és azt, hogy minél több család számára váljanak elérhetővé a jó minőségű magyar termények. Tevékenységük keretében iskolás csoportokat fogadnak nyitott kert programokon, hogy a diákok megismerkedhessenek a vegyszermentes gazdálkodással és a hazai termények semmihez nem hasonlítható ízével. Jótékonysági főzéseket szerveznek karitatív szervezeteknél, valamint előadásokon keresztül népszerűsítik a közösségi mezőgazdálkodást és az agrár életpályát.

Az alapítványnál most gondoltak egy nagyot és a Brancson megjelent új kampány keretében ezúttal kivételes módon állítják reflektorfénybe a hazai zöldségeket június 22-ig: az egyedi tervezésű, letisztult design-nal rendelkező limitált biopamut pólók mindegyike egy-egy frappáns felirattal hoz közel szívünkhöz egy-egy magyar zöldségfajtát. A trendi, minden szettbe beépíthető darabok megvásárlásával ugyanakkor most nem kizárólag a divatnak hódolhatunk: vásárlásunkkal egyúttal egy jó ügyet is szolgálhatunk, ugyanis a befolyt összegből olyan kertbejárással és közös főzéssel tűzdelt élményprogramokat valósítanak majd meg, amelyek az iskolás korú gyermekeket kívánják közelebb hozni a zöldségekben gazdag, változatos táplálkozáshoz.

Beszámolók szerint az 1-3 éves korosztály 25%-a - tehát minden negyedik gyermek - elutasít valamilyen ételt, és sokuknál óvodás, általános iskolás korban is fennáll még a probléma, amely esetenként szelektív evészavarrá alakul.

A tapasztalatok szerint a felfedezés és megélés öröme számos gyermeknél oldja az új élelmiszerekkel, zöldségekkel kapcsolatos félelmeket - a kampány keretében pedig egy-egy csomag megváltásával e célt is támogathatjuk, miközben akár egyedi zöldségespóló, zöldségkosár vagy éppen olyan celebek dedikált szakácskönyve is ütheti a markunkat, mint Okos Timi, Mautner Zsófi, Szatmári Feri vagy Szabó Adrienn klinikai dietetikus kiadványa.