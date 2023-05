Megszólalt Gálvölgyi János: megható sorokat küldött a rajongóinak

"Köszönöm mindenkinek, aki aggódott értem, köszönöm, hogy hittek a gyógyulásban, köszönöm az orvosok és az ápolószemélyzet emberségét, szakmai tudását - üzente a színművész, akit május 10-én szállítottak kórházba légzési nehézségei miatt.

Mint arról korábban beszámoltunk, Gálvölgyi János színművészt május 10-én kórházba szállították, miután rosszul lett otthonában, és mentőt hívtak hozzá. Légzési nehézségei voltak. Azóta megtudtuk, hogy jobban van, most lányán, Gálvölgyi Dorkán keresztül üzent azoknak, akik aggódtak érte.

“Köszönöm mindenkinek, aki aggódott értem, köszönöm, hogy hittek a gyógyulásban, köszönöm az orvosok és az ápolószemélyzet emberségét, szakmai tudását, melyet alulfizetni ugyan lehet, de igazán megbecsülni talán soha. Köszönöm az értem mondott imákat, és köszönöm a most meglepően kis mértékű alpári üzeneteket. De ők is mi vagyunk. 55 év színpadon eltöltött idő most bebizonyította számomra, ha ennyi embernek okoztam az életében talán pár percnyi örömöt, nem éltem hiába. És remélem, hamarosan találkozunk!"

A kórházba szállításának körülményei nem kis port kavartak: vizsgálat zajlott a mentőszolgálatnál arról, hogy megfelelő szakmai döntés született-e Gálvölgyi János ügyében, akihez nem érkezett meg időben mentő, ezért hozzátartozói maguk vitték a 74 éves színészt kórházba, ahol lélegeztetőgépre került.

