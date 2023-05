Óriási a felháborodás: több ezer egészségügyi dolgozó maradt ki a béremelésből

Megjelent az egészségügyben dolgozók 18 százalékos fizetésemeléséről szóló jogszabály, ám az alapellátók szakasszisztensei, ápolói kimaradnak a mostani bérrendezésből – vélik háziorvosok, fogorvosok. A 18 százalékos béremelést sokan keveslik, mondván azt felfalja az infláció.

Április végén közölte a Belügyminisztérium, hogy 2023. júliusától egységesen 18 százalékos alapbéremelést javasol az ápolóknak és emelni javasolja az egészségügy nem gyógyító területein dolgozók bérét is. A javaslat szerint az alapbéremelés közel 84 ezer egészségügyi szakdolgozót érint, az ápolói béremelésre idén 41,5 milliárd forintot fordít a kormány, az egészségügy nem gyógyító területein dolgozó több mint 24 000 fő béremelésére pedig 8,4 milliárdot.

A Magyar Közlönyben pedig végre megjelent a vonatkozó jogszabály, az első emelt fizetést azonban csak augusztus elején kapják meg az érintettek, bár korábban július 1-jei időpontról beszélt a kormány - hívta fel a figyelmet a Népszava. "A most bejelentett 18 százalékos többlet nem ad alapot az elégedettségre, ez ugyanis a magas infláció miatt még a keresetek értékének megőrzéséhez is kevés" – kommentálta a Népszavának a béremelést Soós Adrianna, a Független Egészségügyi Szakszervezet (FESZ) elnöke.

Néhány csoport, az alapellátó fogorvosok és háziorvosok pedig úgy látják, hogy ők – pontosabban praxisaikon keresztül szakasszisztenseik – még ebből is kimaradnak. Dúl Zoltán szombathelyi gyermek fogorvos jelezte, hogy a béremelésről megjelent jogszabályból kimaradt az alapellátók praxisaiban alkalmazott mintegy 8000 szakdolgozó. – a 24.hu érdeklődőtt az alapellátás kollegiális vezetőinél is, hogy mi történhetett, tőlük azt a választ kapták, hogy szóban van ígéret az e területre vonatkozó béremelésre is. A kormány tervei szerint egyébként a béremelés jövő év márciusában „egy nagyobb lépéssel” folytatódik.