Új szerepet oszthatnak Müller Cecíliára: fontos változás élesedik az egészségügyben?

Müller Cecília új hivatalt kaphat, egyúttal elveszítheti önállóságát a gyógyszerhatóság - írja a Népszava. A lap információi szerint az érintettek már tárgyalnak az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetet (OGYÉI) beolvasztáksáról a Nemzeti Népegészségügyi Központba (NNK). Bár kormányzati döntés még nem született arról, múlt héten már szóban tájékoztatták egy állománygyűlésen a gyógyszerhatóság dolgozóit a várható szervezeti változásról.

A lap szerint az átalakítással tíz százalékos leépítés is jöhet az OGYÉI-nél, vagyis 43-45 embert küldhetnek el heteken belül, illetve van olyan, aki már a beolvásztás hírére fel is mondott. A két intézmény egyesítése azt is jelenti, hogy formálisan az OGYÉI is Müller Cecília országos tiszti főorvos irányítása alá kerülne.

Az OGYÉI feladata egyebek mellett az, hogy engedélyt adjon a gyógyszerek hazai forgalmazására, gyártására, és ügyel a gyógyszerbiztonságra. A hatóság biztonságos gyógyszerellátás részeként ellenőrzi a gyártóhelyeket, felügyeli a klinikai vizsgálatokat, gyűjti és elemzi a készítményekkel kapcsolatos mellékhatásokat. Azt a szakmai értékelést is itt végzik, ami előkészíti azt a döntést, hogy egy-egy gyógyszer alkalmazását finanszírozza-e a hazai társadalombiztosítás - írja a lap.