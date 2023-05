Brutál kórházi számlát kapott Polgár Árpi: ennyiért mentették meg a milliárdos életét Floridában

Több mint 3 millió forintba került Polgár Árpi egynapos vizitje a floridai sürgősségi osztályon - számolt be a házaspár a YouTube-on. Mint kiderült, a február végén súlyos balesetet szenvedett milliárdosnak még nem küldték ki az azt követő, többnapos kórházi ellátásról szóló számlát, de szerintük az már több tízmilliós nagyságrendű is lehet. Elmesélték, hogy működik az egészségügyi rendszer az USA-ban, az ő költségeiket is vélhetően állja a biztoító.

Mint arról beszámoltunk, február végén komoly balesetet szenvedett floridai otthonában Polgár Árpád: szerencsétlenül csúszott el floridai házában, beverte a fejét, rohammentő vitte kórházba. Olyan fokú agyi sérülést szenvedett, hogy az orvosok eleinte nem fűztek sok reményt ahhoz, hogy valaha felépül, az intenzív osztályon küzdöttek az életéért.

Az amerikai orvosok igyekezetének hála a milliárdos azóta jól van, most pedig feleségével egy újabb videóban számoltak be arról, hogy megjött az egyik kórházi számla. Ez nem a többnapos kezelésről szólta, hanem arról az alkalomról, amikor egyszer vissza kellett menni a sürdősségire, mert Árpi nem érezte jól magát.

A mentők 641 dollárt (kb. 217 ezer forintot) számláztak ki, és mint Polgár Tünde elmesélte, végül férje nem akart a rohamkocsival bemenni a kórházba, így ő vitte be, úgyhogy ezt kvázi potyára számolták fel.

A sürgősségi osztály igénybevételéért 3554 dollárt (1,2 millió forintot) számolt fel a kórház. Emellett röntgenvizsgálat is volt, a fejét és a mellkasát is megvizsgálták, 4761 dollárért (1,6 millió forintért). Tehát csak ez az egy nap kórházi tartózkodás több mint 3 millió forintjukba került, de a Polgár-családnak van biztosítása a tengerentúlon is, így ebből semmit nem kell kifizetni nekik.

Polgár Árpi arról beszélt, a legsúlyosabb tétel az USA-ban maga a napidíj, amit a kórházi tartózkodás alatt felszámolnak - ráadásul ő az intenzív osztályon volt, ami kiemelten költséges. Árpi úgy számol, hogy a baleset utáni, többnapos kórházi tartózkodása legalább 50 ezer dollárba fog kerülni (majdnem 17 millió forintba), de Tünde szerint még ennél is sokkal többet számláz majd a kórház - de ebből lehet még alkudozni, és a biztosító vélhetően téríti is. A házaspár a videóban arról is beszélt, pontosan hogyan is működik az amerikai egészségügyi rendszer.

Címlapkép: YouTube