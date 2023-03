Drámai bejelentés: sírva közölte a hírt a dúsgazdag Polgár Árpád, rohammentő vitte kórházba

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Bár a csatornájuk alapvetően a Polgár család életének pozitív oldalát mutatja be, most egészen drámai hangvételű videót osztottak meg magukról. A Polgár Árpád balesetéről szóló vlogban a magyar biztosítójuknak is odaszúrtak kicsit.

Nehéz, embert-próbáló heteken vagyunk túl. A csatornánk általában az életünk pozitív oldalát mutatja meg nektek, de nem lennénk őszinték, ha nem mutatnánk meg a bajokat is. Minderről nem akartunk beszélni addig, amíg nem látjuk, hogy ezt is pozitívba tudjuk majd fordítani. A baj egy másodperc alatt megtörténik, a következményei azonban tartósak. Nos, nem így akartuk megismerni az amerikai egészségügyet - vezette fel új videóját a Polgár Család. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A YouTube csatornájukon publikált felvételen Tünde elmesélte, hogy Február utolsó napjaiban Árpád olyan szerencsétlenül csúszott meg floridai házuk teraszán, a fejét a kőbe ütve, hogy kis híján belehalt a balszerencsés mozdulatba. Árpád olyan fokú agyi sérülést szenvedett, hogy az orvosok eleinte nem fűztek sok reményt ahhoz, hogy valaha felépül. Az intenzív osztályon küzdöttek az életéért. A szörnyű balesetet taglalva az amerikai egészségügyi rendszerrel kapcsolatos tapasztalataik mellett, amivel rendkívül elégedettek voltak, pár szót a magyar biztosítójukról is szóltak. Tünde szerint pedig a szolgáltatójuknak "van még mit tanulni": Mindössze a kórházi ellátáshoz szükséges papírok kitöltéséhez kért segítséget a feleség, az ügyintéző részéről azonban nem tapasztalt semmilyen empátiát. Ezen felül még a kórházi dolgozók kompetenciát is kétségbe vonták és valósággal kioktatták az egyébként is elkeseredett Tündét. A kórházi kezelésre ezután egy 1500 dolláros letétet is ki kellett fizetnük, amit vissza fognak kapni. Szerencsére az amerikai orvosok igyekezetének hála Árpád azóta jól van, de azt tanácsoltak nekik, hogy legyenek nagyon elővigyázatosak, a következő ilyen baleset ugyanis végzetes kimenetelű is lehet. „A tanulság, hogy az embernek jobban oda kell figyelnie magára, és nagyon nagy dolog, hogy újraszülethettem” – vonta le a konzekvenciát Polgárnet névre keresztelt YouTube-csatornájukra feltöltött videóban.

Címlapkép: Getty Images

