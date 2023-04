Összeomlás szélén a magyar egészségügy: ezeknek az orvosoknak a nyugdíjazása óriási gond lehet

A pandémia alatt rengeteg 65 év feletti orvos hagyta abba egy időre, vagy végleg a praktizálást, melynek az volt az eredménye, hogy nőtt a fiatalok aránya a szakmában. Az azóta eltelt években viszont ismét emelkedni kezdett az idősödő orvosok aránya. Friss adatok szerint a dolgozó orvosok több mint 20 százaléka betöltötte már a 65 évet. Kérdés, hogy az orvostársadalom elöregedése, vagy az idősek kiesése okozna-e nagyobb problémát az ellátásban.

2022-ben is folytatódott a dolgozó orvosok számának növekedése a 2020-ban történt csaknem 10 százalékos visszaesést követően. A tavalyi évben átlagosan 40 671 fő volt a dolgozó orvosok száma a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint. Ez még mindig 1,5 százalékkal elmarad a járvány előtti utolsó, 2019-es év számaitól, azonban a 2021-ben megindult növekedési trend 2022-ben is tovább folytatódott. Ezzel együtt azonban a 65 év feletti dolgozó orvosok aránya is tovább nőtt. 5 éve, 2018-ban 19,4 százalékos volt a 65 éves vagy annál idősebb orvosok aránya az összes orvos között, 2019-ben már az orvosoknak több mint az ötöde volt magas életkorú. Ez az arány 2020-ban 17,6 százalékra esett. Tavaly már ismét magasabb, 20,8 százalék volt az arányuk.

Ezzel párhuzamosan a 30 év alatti orvosok aránya is lecsökkent. Míg 2020-ban 14 százalék volt, 2022-ben már 12,7 százalék. Ez még mindig nem olyan kevés, mint 2019-ben, viszont a tendencia 2016 óta csökkenést mutat, a pandémia okozta kiugrástól függetlenül. Az viszont pozitív, hogy számszerűen az elmúlt 20 évet tekintve a 30 év alatti orvosok száma igen magas: az utóbbi 4 évben meghaladta átlagosan az ötezret.

Hogyha területileg is megvizsgáljuk, igen nagy különbségek vannak abban, hogy az összes orvos közül hányan múltak el 65 évesek. Amíg az országos átlag 2022-ben 20,8 százalék volt, csak 7 közigazgatási területen kisebb ennél az idősödő orvosok aránya. Budapest nincsen közöttük: ott 22,7 százalék a 65 év felettiek aránya. Az orvosok legkisebb része Hajdú-Biharban töltötte már be a 65 évet (12,2%), a legtöbben pedig Nódgrádban (30,7%):

A statisztikákból az is kiderült, hogy amíg 20 évvel ezelőtt még 51,4 százalék volt a dolgozó orvosok között a nők aránya, ez tavaly már elérte az 58 százalékot. Területileg nézve a Budapesten a legmagasabb a nők száma a dolgozó orvosok között: 60,6 százalék. Pest vármegyében sem sokkal kevesebb a nők részaránya 59,5 százalékos, és Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Veszprém és Fejér vármegyékben haladja még meg arányuk az országos átlagot. Arányaiban legkevesebben Somogyban vannak (52,4%).

Az idős orvos is jobb, mint a semmilyen

Magyarországon csak néhány szakmában van életkori limit, meddig lehet azt folytatni, mint például a pilótáknák, akik nem repülhetnek 65 éves kor felett. Ezzel szemben az orvosok maguk dönthetik el, meddig folytatják a munkát, rengeteg kórházban, rendelőben dolgoznak 70 év feletti orvosok is. Viszont a magyar orvosoknak is öt évente meg kell újítaniuk a licencvizsgájukat. Arról az orvostársadalom véleménye is megoszlik, mekkora problémát jelent a nyugdíjkorhatár felett is dolgozók életkora, és ugyanakkor az ő kiesésük hová vezetne.

Az egészségügyben a legfontosabb a betegbiztonság, ezért kutatás is készült annak érdekében, hogy megállapítsák, az orvos hiánya, vagy az orvos magas életkora jelent-e nagyobb ellátási problémát - bár csak háziorvosok esetében, ahol viszont már többen vannak a 60 év felettiek, mint a fiatalabbak(!). A kutatás szerint az idősebb orvosok körzeteiben ugyanolyan mértékű volt a halálozás, mint a 65 évnél fiatalabbak praxisaiban, viszont kimutathatóan több volt a halálozás ott, ahol egyáltalán nem volt orvos. A betöltetlen praxisokban a modellprogram 9 éve alatt 23 többlethalálozás történt.

Egy kutatás természetesen nem bizonyító erejű, viszont a nyugdíjkorhatár feletti orvosok kiesése órási ellátási problémákat okozna. A pandémia első éveiben a kieső orvosok hiánya azért nem volt egyértelműen érzékelhető, mert az alapellátás is hosszú hónapokra leállt, nem végeztek csak életmentő műtéteket, és a betegek sem szívesen fordultak orvoshoz, amikor nagy volt a fertőzésveszély. Mostanra azonban már helyreállt az ellátás, és több ezernyi orvost képtelenség lenne pótolni.