Sokkal nagyobb baj lehet annál, hogy rengeteg nyugdíjas orvos praktizál: életek múlnak ezen

Egyre magasabb az orvosok átlagéletkora Magyarországon, arról pedig megoszlik a szakma véleménye, hogy meddig dolgozhatnak biztonsággal az idős orvosok. Az az egy biztos, hogy ha 65 évesen mindenkit nyugdíjaznának, az óriási ellátatlansághoz vezetne. Az orvostársadalom véleménye is megoszlik arról, mekkora problémát jelent a nyugdíjkorhatár felett is dolgozók életkora, és hiányuk hová vezetne. Egy kutatás erre próbált választ találni, és az derült ki, hogy egy bármilyen idős orvos jelenlétén is emberéletek múlhatnak, szemben azzal, ha nincs egyáltalán orvos a körzetben.

Nincs értelme a korosodás feszegetésének az orvosi munkában – mondta Matkó Ida aneszteziológus a Népszavának. "Most Magyarországon az orvosok idősödése a betegbiztonság szempontjából úgy vetődik fel sok helyen, hogy mi a rossz vagy a még rosszabb? Ha senki nem nézi meg a beteget, mert egyáltalán nincs hajnal három és délelőtt 11 között elérhető sürgősségi orvos, vagy egy 70-80 év közötti, gyakorlott sebész megtapintja a hasát." Véleménye szerint nem a kor az érdekes. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az amerikai orvosok szövetsége nemrég olyan ajánlást tett közzé, hogy a kórházak végezzenek szűrővizsgálatokat, hogy az idősödő gyógyítók elérkeztek-e már arra a pontra, amikor a gondolkodásbeli vagy a fizikai korlátok veszélyeztethetik a betegeik biztonságát. Magyarországon az orvosok maguk dönthetik el, meddig folytatják a munkát, a hazai műtőkben jócskán találni hetven év feletti doktorokat - miközben például a pilóták legfeljebb 65 éves korig repülhetnek. Az orvostársadalom elöregedése egyre többször vetheti fel azt a kérdést a betegekben: vajon a legjobb képességei birtokában van-e még a vele foglalkozó orvos? Az orvoslás nem olyan, mint az autóvezetés, mert a betegség felismerésében nem a gyors reflexeknek van szerepe, hanem a tapasztalatnak, a beteggel való kommunikációnak - mondta Matkó Ida. A magyar orvosoknak öt évente meg kell újítaniuk a licencvizsgájukat, ami elvileg garantálhatja a tudásuk naprakészségét. Egy kutatás szerint az idősebb orvosok körzeteiben ugyanolyan volt a halálozás, mint a 65 évnél fiatalabbak praxisaiban, viszont kimutathatóan több volt a halálozás ott, ahol egyáltalán nem volt orvos. A betöltetlen praxisokban a modellprogram 9 éve alatt 23 többlethalálozás történt. Az orvosi kamara nyári felmérése szerint pedig a háziorvosi praxisokban már több volt a 60 év feletti gyógyító, mint az az alatti. EZ IS ÉRDEKELHET Közeleg az egészségügy összeomlása: lassan minden ötödik magyar orvos nyugdíjas korba lép Magyarországon hosszú ideje szakemberhiánnyal küzd az egészségügy, melyet a koronavírus járvány csak súlyosbított.

